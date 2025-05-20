鍾柔美呻半年冇出新歌　古淖文認獲公司重視

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）、《中年好聲音2》冠軍古淖文和甘永傑（甘仔）等今晚（20日）為慈善音樂會擔任表演嘉賓。已有半年未有新作推出的Yumi，坦言心急出歌，之前已有跟公司反映：「想試唔同類型，乜類型都想試，但知道唔能夠咁貪心，一切等公司安排。」問到公司已不投放資源在炎明熹（Gigi）身上，現時是否獲多分資源？她說：「真係會幫到我哋嘅，都睇吓點樣幫，不過女仔都要等吓。（即係話公司幫男仔多啲？）冇呀，都係努力做好件事、努力做好自己嘅嘢。」談到有傳Gigi將轉簽內地公司，Yumi表示不清楚詳情，最重要是對方開心便可。

Yumi有份參演的劇集《臥底嬌娃》及《夫妻的博弈》稍後會推出，她笑言甚麼都想試，有機會也想繼續拍劇，但最喜歡的還是唱歌。談到好友姚焯菲（Chantel）挑戰音樂劇，Yumi笑指對方已着她一定要去捧場，對於Chantel今次會跨台跟MIRROR成員合作音樂劇，Yumi直言感覺很神奇，坦言自己平日也有留意不同公司的藝人，會抱希望心態將來可大家合作。

古淖文以低胸裝騷肌亮相，他笑稱天氣熱，不小心穿了低胸裝，平日都有保持健身為騷肌作準備。談到今次音樂會有多位表演嘉賓，但他個人已唱足12首歌，有如開小型個人騷，他笑謂：「都是為善最樂，希望籌多啲錢，其實自己唱幾多首都唔緊要，下次可以唱少啲留畀其他歌手唱，最重要係可以幫到人。」他指留港這星期工作排得密密麻麻，休息時間不多，完成今次工作便會回澳門睡個夠本，6月再來港開工。

談到工作計劃，他希望今年可以出到3首歌，之前完成了第一首《Follow Me》，第二首快歌正在籌備中，希望能於暑假推出，給樂迷更大的震撼感。談到Yumi指自己已半年未有新作推出，他笑謂：「佢仲細個，讀書為重，趁暑假放假就出歌啦，公司一定會有安排。（Yumi話作為女生只好等吓，公司對男藝人特別優待？）我自己係男人，會覺得公司重視多啲，哈哈！不過之前《聲夢》好多個都好叻，亦有唔少演出機會，又攞到歌手獎，總之一切都交由公司安排啦！」提到《中年好聲音3》三甲已順利誕生，會否擔心資源分配出現插隊情況？他高興這個大家庭愈來愈多人加入，亦相信公司會做好資源分配。問到有否考慮挑戰拍劇？他坦言因家住澳門，故暫不會考慮，感謝公司也體諒他未有安排，至於會否考慮在港置業方便工作？他笑謂：「到時先算，雖然我哋曝光多商演多，但使費一樣多，你睇我一身裝扮就知。」