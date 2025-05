「胸」猛女業主　床戰當租金

有業主經常呻話好租客難求,最怕遇上拖欠租金嘅「老賴」,但有一班女業主明知有欠租風險,依然將旗下物業租畀手頭比較緊嘅男住客,究竟係一時心軟?抑或別有用心呢?

早有預謀

一般業主搵租客,定必睇吓對方嘅財政狀況穩唔穩健,費事日後畀對方拖租,之但係由Reality Kings炮製嘅四仔作品《Slip It In #35》,片中一班女業主Kate Dee、Amy Douxxx同Katy Rose,偏偏將單位租畀窮爆男主角,一啲都唔擔心會收唔到租金!原來呢班巨乳熟女一直有個潛規則,就係當男租客冇錢交租,都會開出租債肉償嘅條件,而由於本身嘅相頭唔差,胸前仲有一對大肉彈,男租客總係𦧲飯應,繼而用自己精壯嘅身軀,滿足業主嘅飢渴感。

幻想成真

好多業主都會喺簽租約前問租客做乜嘢行業,費事招惹啲不務正業嘅麻煩友,但喺Porn Mega Load推出嘅四仔《MILFs With Ass! #2》入面,由4位巨臀女脫星Karla Insatiable、Joanna Bliss、Montse Swinger同Selah Rain飾演嘅業主,一句都冇問就直接動筆,事關一早知男租客嘅身份,就係以走後門技術出色而聞名嘅現役男脫星!原來呢班女業主自覺擁有優質股,成日幻想男租客有朝一日會漫游自己嘅後花園,某日男租客突然話冇錢交租,於是打蛇隨棍上,即刻開出以床戰代替屋租嘅條件!

冇錢出力

食飯冇錢埋單,洗碗啦!租屋冇錢交租,又可以點補償?由Dog Fart出品嘅《Home Wreckers》,片中女業主就要求男租客幫手做清潔工,但勢估唔到變成一段情慾關係嘅開始!影片由4位辣偈美女Savannah Storm、Andi Avalon、Cali Sweets同Selina Imai演出,呢班業主眼見大隻男租客冇錢交租,要求對方負責打掃旗下眾多物業,實行以薪代租。點知監工期間,女業主發現男租客嘅胯下有巨物,即時春心蕩漾,竟然提出以床戰換租金。男租客見女業主副偈咁正,加埋唔使再做清潔,梗係應承啦!喜感十足嘅劇情,加埋超火辣嘅床戰,實在值得一睇。

碟評

發姣女業主搭上男租客,係四仔常見劇情,但橋唔怕舊,最緊要拍得精彩,今次3套四仔都唔會令大家失望,其中《Slip It In #35》同《Home Wreckers》都以巨乳女脫星作招徠,可以話係為胸奴度身訂造!至於股迷則可選擇《MILFs With Ass! #2》,當中嘅床戰更加係激到開花!