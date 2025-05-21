【是日通勝】

農曆四月廿四

乙巳年 辛巳月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、出行、安葬

忌：祭祀、結網、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、44、23

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：與情人發生爭拗，務必以成熟的態度處理。

金牛座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

雙子座：工作失誤惹來批評，宜重新思考與檢討。

巨蟹座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

獅子座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

處女座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

天秤座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩也不用怕。

天蠍座：給另一半預備一份小禮物，對方會很感動！

人馬座：財務有點拮据，在開源節流上要多下苦功。

山羊座：運勢普通也不用抱怨，凡事向好的方面想！

水瓶座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

雙魚座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）猴 是非多

鼠：有望發揮自身才能，易獲得上司賞識。

牛：事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

虎：不要貪小便宜，有可能令你得不償失。

兔：改善人緣好時機，熱心助人帶來好運。

龍：桃花運強，今天很適合享受二人世界。

蛇：春風滿面，能給異性留下非常好印象。

馬：給伴侶送上禮物，有助感情迅速升溫。

羊：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

猴：是日沖煞，工作運差，出現人事鬥爭。

雞：工作運稍遜，檢討做事手法刻不容緩。

狗：個人力量有限，不要把所有事攬上身。

豬：財運不太好，投資策略需要作出調整。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

生肖合婚文化

今次來談談婚嫁傳統，中國人流傳已久的「合婚」風俗，原來古時男女雙方若要結成夫妻，必須經過合婚的過程。所謂合婚，就是以占卜的方法推算二人是否適合結成夫妻。古人會將男女雙方的年庚八字一起寫在紅紙上，稱為「庚帖」或「龍鳯帖」。男女家交換過庚帖後，會將庚帖安放於祖先神龕上，如果三天內沒有不吉利的事情發生，就代表婚事由祖先認可，可將年庚八字交由命理師「合算」，沒有相剋者便可以舉行婚禮。

昔日合婚，亦流行以生肖相沖看雙方的合拍度，所謂「六沖」就是把十二生肖分為六組，這六組的生肖原則上是互為抗爭，如果成為戀人或工作上的夥伴，一般較難平穩發展。

其實世上也有不少六沖夫婦白頭到老的例子，不過因為生肖相沖，難免會有較多爭執。如果夫婦二人可以做到聚少離多，例如需要輪班或經常出差者，見面、同床的時間較少，亦可以減低六沖對婚姻的影響。另外，如果生肖或八字相沖的男女要結婚，最好是低調處理，避免鋪張，例如旅行結婚或到外地註冊。

以生肖計算刑沖其實只屬基本配對，實際還要配合男女雙方的年、月、日、時方為準確。