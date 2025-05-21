炎明熹千萬過檔攻內地　勢做點擊女王

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）因續約問題，遭無綫雪藏近一年，近日有指她無緣繼續為人氣劇集唱片尾曲。雖然工作歸零，但Gigi前景卻一片光明，有指她已跟內地娛樂公司簽約，而且條件非常優厚，同時獲粉絲在社交平台發功力谷其唱歌短片，勢登「千萬點擊女王」之位！

炎明熹去年6月被指跟無綫就合約問題談不攏，之後就「消失」幕前，雖然去年底其音樂特輯《戀上西沙》播出，她有份現身做宣傳，一度以為可「解凍」，但她該次現身後就一直沒有新工作。日前無綫舉行《2025TVB年中節目巡禮》公布下半年的新劇集及綜藝節目，當中包括萬眾期待的劇集《新聞女王2》，該劇首輯片尾曲《Crystal Clear》由Gigi主唱，但巡禮上播出的宣傳片中，有網民發現該曲換了人唱，雖然暫時未有公布歌手身份，但不少網民都猜測是《聲夢2》的黃洛妍。

工作近乎零，Gigi上月踏入20歲生日時更在社交平台自爆感迷惘而爆喊，但其實她的前景絕非黯淡無光，反而機會處處！近日有消息指已跟無綫完約的Gigi與內地娛樂公司簽約，而且獲開出優厚的「三無」條件，第一，「無綜藝綁定」，專注音樂發展，可拒絕參演劇集或綜藝；第二，「無版權壟斷」，歌曲版權歸藝人所有，允許同步發行國語或英語歌版本；第三，「無地域限制」，主力進軍內地及東南亞市場，並提供千萬級唱片製作預算！消息還指其新碟將邀李克勤擔任唱片監製，陳少琪、周耀輝親筆作詞，格林美歌手John Legend班底負責音樂製作，大碟以「鳳凰涅槃」為主題。雖然消息暫未獲有關方面證實，但已令不少樂迷引頸以待！

歌迷力推做「點擊女王」

事業有新發展，Gigi更有一大班死忠「Gi炎粉」支持，在過去一年，粉絲經常在社交平台分享有關偶像唱歌方面的好消息及一些新動向，力保其曝光率，上月底更晒冷甫出Gigi 42首各錄得百萬觀看次數的歌曲影片！其中位列首位是2022年4月推出、綜藝節目《聲生不息．港樂季》演唱《蜚蜚》的影片，上月底點擊量已有960萬，而「Gi炎粉」近日加強攻勢不停呼籲網民支持偶像，力谷突破千萬大關，截至昨日，該影片的點擊量已火速衝到992萬，Gigi隨時登上「千萬點擊女王」之位，為歌唱事業再添佳績！