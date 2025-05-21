伊能靜屢傳婚變　丈夫秦昊生日Party洩真實狀況

台灣女星伊能靜2015年與小10歲內地男星秦昊再婚，並育有女兒「米粒」，一家三口生活幸福美滿；然而，自從伊能靜在訪談節目中提到與老公秦昊各過各之後，婚變傳聞更是滿天飛。而日前（19日），秦昊迎來47歲生日，伊能靜亦透過社交網表示近來頻頻傳出她與秦昊感情生變的消息，但夫妻倆都了解多說無益：「從相識到現在一直有許多聲音，但正如你曾說過的那句話——我是跟你過，不是跟這個世界過。自己的人生毋須向外人解釋。」伊能靜認為，婚姻本身就是一場挑戰，相處過程多少會有摩擦：「讓兩個背景迥異的人廝守一輩子，難免有磕碰。要能走下去，惟有用愛馴服人性。」

伊能靜進一步透露，雖然與秦昊已是老夫老妻，但兩人依然有個習慣是夜間散步聊天：「有時一走就是兩三個小時，無話不說」，強調維持幸福的祕訣，就是要能夠共同面對困境：「幸福不難，但要持續的幸福，是要兩個人願意克服萬難的。」

而秦昊今年難得在家過生日，伊能靜與女兒更秘密籌辦驚喜慶生會，還邀請秦昊的30多位好友一同參加，全程十分保密。所以當秦昊一度失落表示找不到朋友慶生，卻又看見朋友前來為他祝福時，頻頻向伊能靜表達心中喜悅：「我太開心了」，讓伊能靜也感慨：「你臉上的表情，讓我跟女兒的籌劃都有了意義。」