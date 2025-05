BIG FOUR 8月再開紅館騷　楊千嬅謝安琪申請檔期失敗　

由張衞健、許志安、梁漢文及蘇永康組成的BIG FOUR相隔12年終再踏紅館開騷,不過有人歡喜有人愁,曾入紙申請紅館檔期的楊千嬅、謝安琪、杜德偉及周殷廷等傳統統被「彈鐘」,有指紅館自家一套審判準則,令主辦商無所適從,歌手亦感無奈。

屢傳再合體開騷的組合BIG FOUR終於傳來好消息,近日傳將於8月假紅館舉行兩場以上的演唱會,而前日張衞健(Dicky)、許志安、梁漢文(Edmond)及蘇永康在社交網分享行山片,當中Dicky和Edmond作嘴對嘴狀,再跟安仔隔空錫臉,之後圍埋自我介紹:「我哋係BIG FOUR!」期間大玩爆料,片末播出「HAPPY TO SEE YOU ALL 2025」。雖沒明言是預告開騷,但網友興奮謂:「開演唱會呀?等咗好耐。」和環球唱片公司滿約的安仔,今次孖兄弟以4分1主角身份踏上紅館,無疑是重設形象的一大良機,至於4子於截稿前未有回覆。

BIG FOUR入主紅館,據知楊千嬅、謝安琪(Kay)、杜德偉(Alex)及周殷廷(YT)亦分別入紙申請紅館檔期,雖千嬅、Kay、Alex全是實力派,而YT則是今年打入「我最喜愛男歌手」五強的新進人氣歌手,可是統統暫不成功,有知情人士爆料:「紅館曾『鼓勵』Alex入紙紅館,點知6月個期最終批咗畀港產荷里活演員歐陽萬成開棟篤騷,由1場加到3場都有期。」

Kay個個月入紙

有消息指紅館有「自家審判」準則,並非單一考慮歌手知名度,而是會評估歌手的票房才作定論,知情人士再爆料:「紅館會抽佣約1至2成,即每場大約百萬元,所以歌手要兩場以上先有錢賺,咁紅館就會評估嗰個歌手係咪可以吸引到2至3萬觀眾先。」由於紅館檔期並非純金錢可解決,兼且又不會明言「不通過原因」,所以令主辦商相當頭痛。昨日千嬅和YT透過經理人表示未有計劃開紅館騷,Kay的經理人則表示:「我哋每個月都入紙申請紅館嘅。(傳11月開紅館騷?)可能係又可能唔係,因為期未批。」而Alex直言有考慮6月檔期,至於可考慮轉場則由其團隊思量。