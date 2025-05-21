新的濕疹處理辦法橫空面世

【營業資訊】最近香港出現了一個善維濕疹粉，號稱對90%濕疹有效。先把沒有破損的濕疹洗乾淨，然後用乾淨的布吸乾水分。在濕疹處塗一層薄薄的無藥物軟膏，往濕疹皮損處撒上濕疹粉，軟膏的作用就是把濕疹粉黏在皮疹上，然後用手指在濕疹處輕輕按摩，只要濕疹靈粉末和濕疹皮膚充分接觸就可以止癢，經過幾次使用濕疹面積開始變小，紅色減退，15天左右，濕疹皮膚就恢復正常膚色，90%頑固濕疹搞定。

以往濕疹都是用類固醇激素或他克莫司乳膏及霜類進行治療，另外有生產銷售的濕疹霜劑還用了麻藥、激素加抗組胺藥，這些藥品效果都是一般般，且用多了容易產生副作用例如皮膚變白變薄。

善維濕疹粉的原理就是兵來將擋、水來土掩。發明人用了古代戰略使用固體粉末緩解了濕疹的困擾。善維濕疹粉不含類固醇激素、不含他克莫司等免疫抑制物、不含藥物、無副作用，止癢效果獨步天下。濕疹粉還可以增加皮膚抵抗力和免疫力，特強止痕，改善皮膚紅腫、減少分泌物滲出，康復皮膚乃至擺脫濕疹。希望能為人間帶來快樂幸福。

門市地址：香港界限街43號A3鋪，

電話：27501275，

+852 67412883

（蘋果手機可以i-massage通短信）