MIRROR踩單車個個避AL　姜濤Edan爆「內訌」　

MIRROR「妹豬組」4子姜濤、Edan、Jeremy及Anson Lo拍攝韓國團綜時被安排踩自行車，事前他們要分組，但Edan一早已表示不想跟Anson Lo一組，最終他如願與Jeremy一組，而姜濤則與Anson Lo一組。Edan還滿心歡喜謂：「Jeremy我哋成功咗喇！我哋唔係同Anson Lo一組呀！YEAH」被歧視的Anson Lo則問他們＂：「點解唔想同我一組呀？」Jeremy謂:「因為踩到一半你就會話:『好攰呀！你可唔可以幫我踩埋呀！』Anson Lo不忿說:「乜嘢呀！我踩單車好叻㗎！講真我踩單車真係好叻。」姜濤又扮慘謂:「我膝頭哥唔係咁好呀！你睇住我呀！」最終，遇着「HEA爆的姜」，全程Anson Lo踩到腳軟。此集播完後，「神徒」(AL粉絲)為還偶像一個公道，即在社交網PO出昔日Anson Lo着住校服踩單車放學的片段，果然有片有真相。

節目中，4子又對着美景浸「芬蘭浴」，不時會在社交網限時動態PO浸浴相的Anson Lo謂:「其實我每晚都浸浴㗎喎！」姜濤即搞鬼謂:「可唔可以畀部手機佢先，佢要Po Story！」露出亮白美腿的Jeremy令大家對他感到好奇，姜濤好奇笑謂:「你呢個睇落好白淨喎！」跟住工作人員逐一拍他們的腳，相當搞笑。跟着他們又要答「二選一」問題，當要揀「四人孖鋪」或「乾濕唔分離廁所」時，姜濤就跟Edan引起一場「辯論」，二人愈鬧愈激，Anson Lo用口形講:「嗌交呀！」而Jeremy就挑撥離間，隨即拿個水撥給二人:「攞去打呀！」跟住Anson Lo又突然認真謂:「其實我唔係好鍾意同人Share廁所，因為要Share埋啲尿漬呀！」Edan即謂:「其實依家都有啲尿漬喺隻腳度」，姜濤又爆一句:「其實係呀！你又知我哋冇喺度屙過尿?」忽然又跟Edan同聲同氣。