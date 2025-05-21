節氣小滿　重在祛暑除濕

是日小滿，為夏天的第2個節氣。此時氣溫逐漸升高，陽氣升發，暑氣當令；而降水增多，空氣濕度高，出現暑熱挾濕的氣候特點，導致人體容易出現食欲不振、腹脹、腹瀉、精神欠佳、身體乏力、胃口不佳、舌苔白膩或黃膩等徵狀。因此，小滿養生需注意祛暑除濕，醒脾強胃。

1.健脾祛濕，護養中焦

中醫認為脾主運化，是氣血生化之源，而濕邪最易困脾，使脾胃運化功能受損。小滿時節，飲食方面應以清淡易消化為主，可多食用具健脾祛濕功效啊的食材，如薏仁、赤小豆、山藥、茯苓等。例如薏仁和赤小豆可以煮成紅豆薏米粥，既祛濕又健脾，適合全家人食用。小滿後皮膚蘊濕生熱，容易引起皮膚病，所以在飲食上要少吃辛辣肥膩、生濕助濕的食物如動物脂肪、溫熱助火及油煎熏烤之物，如生葱、生蒜、生薑、芥辣、胡椒、茴香、桂皮、韮菜、茄子、蘑菇、海魚、蝦、蟹各種海鮮。

2.清熱解暑，預防濕熱

小滿後的天氣逐漸炎熱，人體容易出現內熱，可適當食用具有清熱解暑作用的食材，如綠豆、苦瓜、黃瓜、西瓜、荷葉等。另外，許多人往往喜愛飲凍飲、吃雪糕來消暑降溫，但要注意避免過量進食生冷食物，特別是小兒消化系統發育尚未健全，老人臟腑機能逐漸衰退的人士，更容易導致腹痛、腹瀉等症狀。

3.調暢情志，適當運動

中醫認為「心主神明」，夏屬火，對應心，夏暑太過則易傷心，因此要注意養心護陽，保持心態平和。可適宜進行溫和的鍛煉，如早晚散步、瑜伽、太極拳等，避免劇烈運動，應當以剛出汗為度，避免大汗淋灕，傷陰又傷陽。運動時間建議選擇清晨或傍晚，避開烈日高溫。

穴位按摩

每日按摩下述穴位5至10分鐘，可有效緩解濕氣困體的不適。

1. 足三里

位置：外膝眼下三寸，脛骨前嵴旁開一橫指處。

功效：健脾和胃，增強免疫力。

2. 三陰交

位置：內踝尖上三寸，脛骨後緣處。

功效：調理脾胃，祛濕除煩。

食療推薦

1. 紅豆薏米粥

材料：薏仁30克，赤小豆30克，冰糖適量。

做法：將薏仁和赤小豆浸泡2小時後，加入清水煮熟，調入冰糖即可。

功效：健脾祛濕，利水消腫。

2. 荷葉冬瓜湯

材料：鮮荷葉1張，冬瓜300克，瘦肉適量，鹽適量。

做法：冬瓜切塊，與瘦肉、荷葉一同煮湯，加鹽調味。

功效：清熱解暑，利尿消腫。