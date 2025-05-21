鄧麗欣荷蘭開工冇架子　丁子朗同靚女侍應好啱傾

藝人鄧麗欣(Stephy)、丁子朗及「豹嫂」胡蓓蔚到荷蘭為公司晚宴活動擔任表演嘉賓及司儀，今次能夠到當地出差可謂「筍job」，有錢搵又有得食好嘢、睇靚景，令不少人羨慕不已。而擔任表演嘉賓的Stephy可謂有求必應，心情靚到爆，Stephy自從上年被爆與圈外高大俊男拍拖後一直春風滿臉，笑容都比以前多，於晚宴唱歌表演時，更給台下觀眾點唱環節，不少人都點《不要離我太遠》及《心急人上》，Stephy當時統統唱出，期間亦有不少觀眾上台一起跳唱，Stephy跟大家玩得投入又開心，現場氣氛甚佳，事後不少人PO片上社交網讚她親民搞笑，又沒有架子。

至於丁子朗跟豹嫂就齊齊擔任司儀，丁丁昨日亦有PO相於社交網，當中有一條他於餐廳與靚靚外籍女侍應用荷語傾偈的短片，丁丁昨日接受東網訪問，問他跟靚靚侍應說甚麼時，他謂:「Thank you囉！我本身好鍾意同人傾偈，而呢間餐廳本身好出名迷你Pancake，跟住佢問我入唔入去整，我咪入埋廚房整，佢仲幫我拍埋片添！」再問今次工作Trip有否艷遇時，他即謂:「有呀！有艷遇，呢個艷遇就係豹嫂，我覺得我同佢係相逢恨晚，之前我哋都認識嘅，但係冇話好熟，不過呢程trip我同佢係一拍即合，非常之開心，希望下次可以再同佢合作啦！今次可以衝出香港做活動，真係開心嘅，我哋都有唱埋歌，可惜嘅就係因為我要趕住返嚟香港拍《俠醫》，如果唔係一定會逗留喺度耐啲。」至於豹嫂出發當日由老公豹哥單立文親自送到機場，二人更來個深情擁抱，相當甜蜜。