康城電影節｜奇雲史柏西爭議中獲獎　致詞狠批荷里活封殺

美國男星奇雲史柏西（Kevin Spacey）於「MeToo」運動被指控性侵多名男演員，工作被封殺，其後成功打甩所有官司，昨日（20日）他回歸公眾視野，出席《第78屆康城電影節》酒店場地舉行的「Better World Fund晚宴」，獲主辦基金會頒發終身成就獎。早前傳出電影節並不歡迎奇雲來臨，電影節官方發出聲明割席：「康城電影節沒有參與、亦沒有被通知、史柏西先生於這個私人活動所收到的邀請或獲頒發的獎項。」

奇雲致詞時大讚基金會邀請他是有勇氣的決定，自比曾因懷疑親共而被荷里活列入黑名單的已故美國編劇Dalton Trumbo：「大家都聽過Dalton Trumbull同荷里活10君子，但我懷疑你哋好少人知道或聽過其他475個行內人因為虛假指控，人生被損害或被破壞，佢哋喺嗰段荷里活漫長黑暗時期都搵唔到工作。今日，我哋再次嚟到電影業同各界喺不安同恐懼嘅交界之處。」網友對奇雲再次出山大致反應負面，部份更誤向電影節官方開火表示：「康城每年都搞屎棍。佢哋致力成為最差嘅電影節同成為應該落地獄嘅男人嘅溫床，無出其右。」