【簡潔生活學】護膚品也要換季

當談到換季時，很多時只會聯想到衣物，其實「肌膚」同樣要隨季節而更換護膚品。正因如此，很多女生的化妝枱、洗手間內也堆滿了各式各樣的護膚用品。但是除了真正使用中，也有因為其他原因，例如：減價、限量產品、新產品而盲目購買，導致囤積大量護膚品。

護膚品不管未開封或使用中，瓶瓶樽樽佔據不少空間，更甚是有部分只用過幾次，發現不合用或不太喜歡而藏於某角落，如果沒好好處理，除了佔據地方，也會因過期而造成浪費。

為了有效管理和減少囤積浪費現象，不妨嘗試以下方法及步驟：

1. 檢視使用中的護膚品

先將所有護膚品集中在一起，由洗面膏、保濕乳至防曬霜，檢查每件產品的有效期以及狀態。

2. 分類整理

將護膚品分成以下幾類：

日常用：如潔面乳、保濕霜、防曬霜等。

針對性：如抗衰老精華、美白去斑、去皺等產品。

待捨棄：只使用一兩次或效果未預理想的產品，及已過期的。

3.定立護膚方案

透過分類時，應更了解自己日常及針對性的需要（例如：美白、抗皺）並為自己定下規律性原則：如日間：清潔、保濕、防曬；晚間：清潔、美白精華、保濕面膜）以免自己額外購買不必要產品。

4.保持斷捨離習慣

定期檢查：每隔半年清理一次護膚品，只保留對自己有效且有在使用的產品。若有些產品不合用或未開封，可考慮轉贈其他人。

保持定力：在化妝櫃位難免會遇到售貨員游說，要冷靜不要被促銷活動誘惑，保持理性消費。

完成整理、規劃，可以更有效率使用現有的護膚品，也可避免重複購買、節省開支，最重要是令護膚過程更加簡單慳時又環保。

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial

Instagram：mcm_professional_organizer