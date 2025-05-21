黑珍珠欽點　細嘗東京人氣食府

由大眾點評及外送平台發布的《黑珍珠餐廳指南》，自2018年起便以中國美食標準，評選中國及全球多個城市的餐廳，並以鑽石評級以表揚國內外的餐飲業翹楚。早前舉行年度頒獎典禮，當中共有30間東京餐廳得到肯定，今次精選3間人氣食府，饕餮有空記得去朝聖啊！

城堡餐廳 日式法菜

坐落於東京惠比壽花園廣場的LA TABLE de Joël Robuchon，是已故「世紀名廚」Joël Robuchon在日本飲食版圖中最具代表性的一員。這間餐廳今年榮獲黑珍珠二鑽殊榮，主打親切的高級法餐體驗，讓饕客能以相對輕鬆的姿態，品味到與米芝蓮三星餐廳Restaurant Joël Robuchon同等級的料理精髓。

餐廳所在的廣場大樓以18世紀法國城堡風格呈現，用餐區採用薰衣草紫色主調，挑高天花板懸掛住華麗水晶吊燈，深色胡桃木家具與皮革座椅營造溫暖氛圍，桌上的花朵依季節更換；同時附設一個種滿繽紛多彩的花園露台，處處予人隨性而不失高雅的感覺。餐廳菜式可以單點，也提供季節限定套餐，價格以高級食府來說十分相宜。

Joël Robuchon奉行「將簡單做到極致便是奢華」的料理哲學，菜單隨四季更迭，嚴選日本當地優質食材，並與法國進口珍饈完美結合。開胃前菜有彩色蔬菜配牛油果沙律，將牛油果醬、番茄、小胡蘿蔔等搭配在一起，讓人吃時感受到猶如春天的到臨。主菜是油菜花清蒸北海道三文魚，入口清甜鮮味，佐以鬆脆的櫻花蝦，味道層次豐富。必試的還有鹿兒島車海老，配上紅酒龍蝦醬一同享用，醬香味鮮。甜品選擇多樣化，6月限定Pavlova蛋白餅，以清淡的酥皮搭配當季柑橘和乳酪慕絲，入口清爽軟綿。特別一提，這裏的酒單提供超過800款精選葡萄酒，侍酒師更會根據菜式推薦完美搭配。

自然共生 野味馳名

藏身於東京涉谷區謐街區的LATURE，是一家以「自然與西式料理共生」為理念的精緻餐廳，今年獲黑珍珠一鑽榮譽，它同時也是米芝蓮一星和綠星的持有者。店名「LATURE」結合法文「La」與「Nature」，象徵主廚室田拓人對食材本質的追求，擁有狩獵牌照的他不但會把獵物製成菜式，還經營自家農園，把收成放入菜式之中。餐廳離JR駅只有數分鐘路程，交通方便卻隱匿於地下室中，遠離喧囂以低調的門面迎接來客。推門而入後，木質調的溫暖空間與綠意植物讓人瞬間放鬆，彷彿置身都市中的秘密花園。吧枱可容納5人，還有6張桌子，一次僅能接待18位客人，難怪經常座無虛席。

餐廳自開業以來即以野味料理馳名，近年更致力於將日本的鄉土料理融入西式烹調，使美味與世界觀進一步升級。山鶉和椒絲捲心菜便創意十足，山鶉肉包裹在五顏六色的根菜內，再在表面淋上野雞醬，香氣撲鼻叫人食指大動！再來是兔子肉餡餅，屬主廚師父的招牌菜，兔肉和內臟塞得滿滿，咬下去鮮嫩多汁。特色菜還有海龜他他，青海龜根據華盛頓條約每年規定的數量捕獲，因為牠們愛吃海藻，所以肉質如瘦肉又沒有臭味，跟甜菜非常搭配。佐酒必食圓鯡魚搭西瓜汁涼菜，肥美的圓鯡魚醋醃製後用梅乾和薑汁調味，鹹鹹甜甜交織出獨特口感。

小量多皿 中華料理

在東京六本木一間小店內，藏着一家頂級中華料理餐廳「虎峰」。主廚金子優貴從日本頂級中菜館「聘珍樓」學習中菜基礎，並在東京一星餐廳SENSE磨練技術，後來自設餐廳，開業僅8個月便獲得了米芝蓮一星，其後連續5年獲得一星，今年更獲黑珍珠二鑽加持。主廚擅長以廣東菜為核心，再融入日式料理和法式料理等各國技法，最大限度地發揮當季食材的魅力。同時餐單每兩個月便會更新一次，讓客人每次光臨都有新的體驗。裝潢方面，餐廳布置如居酒屋模樣，圍繞開放式廚房有12個座位，食客可近距離感受廚師的手藝、烹調聲音與食物香氣。

此店另一特色是「小量多皿」，套餐動輒提供20至30道菜，從魚翅和鮑魚等高級食材，到石川縣能登半島的蔬菜都有得食。近月新菜單有泰國咖喱乾燒龍蝦，用瑪莎曼咖喱做醬汁，再在殼內放入龍蝦味燴飯，味道辛辣富層次。避風塘鵝肝燒乳鴿製作繁複，先用蠔油與麥芽糖包裹鴿身，再放入165°C的焗爐慢慢烤熟，最後淋上熱油令外皮變脆，混合鵝肝，油香滿溢！脆皮稚鮎亦值得一試，用粟米粉包裹當季稚鮎同炸，吃時蘸上胡椒醬，香脆熱辣且魚味濃郁。必試的還有德島縣鹿肉，鹿肉用低溫慢烤，醬汁靈感來自新加坡胡椒蟹，兩者味道出奇地相襯，食肉獸不容錯過！