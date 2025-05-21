與吳奇隆「520」再被爆離婚　劉詩詩晒美照9字露玄機

內地女星劉詩詩與吳奇隆在昨日「520」（我愛你）的大日子，再被爆2人離婚，不過2人對外界揣測沒有多加回應，離婚傳聞到今日（21日）持續是熱搜第一的關鍵字。

有博主昨日指劉詩詩和吳奇隆「確實離婚了」，貼文加上Hashtag「愛人先愛己」、「520快樂，好好搞事業」，不過該則貼文目前已經刪除。

劉詩詩和吳奇隆近年屢傳婚變，去年多次開直播爆料兩人婚姻狀況的網紅王大發，一邊爆料一邊賣開運串珠，帳號遭平台永久封禁。這次再度有博主爆料離婚消息，網猜測是因為520夫妻沒有互動，加上爆料曝光後，吳奇隆即使上線也沒有回應，劉詩詩也沒有吳奇隆相關的貼文。但網民認為只要沒有官宣就不算離婚。眾人議論紛紛讓「曝劉詩詩吳奇隆離婚」，的關鍵詞條閱讀量高達1.6億，討論量突破3萬。

不過劉詩詩工作室在昨日（20）晚上十點多，特別發出一組她在海邊的工作側拍美照，其中「每一天都被愛意圍繞」這9個字被認為藏玄機！只見劉詩詩穿條紋襯衫與黑色長褲，一派輕鬆打扮，手上則帶自己代言的手鏈，愜意的靠在陽台上，還做出嘟嘴的可愛表情。