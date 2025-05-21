林鈺洧突然富貴蝸居搬豪宅　親回：希望專注我工作

藝人朱敏瀚、陳楨怡、林鈺洧在城大為活動行catwalk，選港姐時有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳則任嘉賓。行騷時陳楨怡與林鈺洧一個晒纖腰，一個以低胸裝示人，相當養眼。陳楨怡透露因要露纖腰行騷，事前本來禁食，但最後卻不成功，偷吃了麵包。林鈺洧指再行騷勾起了以前蝦碌回憶，因怕有胃腩開騷前禁食，連水也不喝，上台時手腳冰冷，好似感覺不到雙腳一樣，幾乎跌落台，自此行騷前也會吃點東西，補充體力。

曾與名人馬清揚傳出父女戀的林鈺洧最近再被指突然富貴，由蝸居搬到豪宅，她說：「其實間屋我已經搬咗3年，希望大家關注我嘅工作，自己都好努力，最近除咗上戲劇班，仲學緊跆拳道，有機會都想拍動作戲做打女。」問到與馬清揚是否已經沒有聯絡？她說：「甚少，但又唔係話絕交，正常朋友聯絡。」她又強調現在沒有拍拖，如果有戀情一定會公開。

朱敏瀚入無綫前是童裝模特兒，由5歲開始已行catwalk自嘲是「老Pat Pat」，很久沒行騷的也懷緬過去做模特兒的日子。講到身材健碩的他應該騷肌行catwalk？他笑說：「平時都唔着，就唔矜貴。」

倪樂琳被問到為甚麼沒有行catwalk？她自嘲可能因身形太嬌小。講到新一屆港姐正進行招募，可會物色城大學妹參選？她則指自己不認識學妹，身邊朋友也有穩定工作，不願冒險選美。