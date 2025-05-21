本日日本：彼得兔聯名系列　繪本風T-shirt打造初夏穿搭

日本服飾品牌earth music&ecology與經典繪本角色彼得兔（Peter Rabbit）近日推出首個聯名系列，以英國作家Beatrix Potter筆下的田園故事為靈感，設計出4款充滿童話氛圍的T-shirt，於5月23日於品牌全日本門市及網上平台STRIPE CLUB發售。earth music & ecology今季以「Summer Trip」為概念，主題是在自然環繞的鄉間享受悠閒時光，服裝運用柔和色調與寬鬆剪裁，呼應近年流行的Cottagecore（鄉村小屋）美學。今次聯名特別揀選同樣源自英國鄉野的彼得兔，將繪本《彼得兔的故事》及《小貓湯姆的故事》中的經典插畫轉化為服飾圖案，符合品牌今季的田園風格。系列共推出4款T-shirt，分兩個主題，一款是清新水果，以彼得兔與士多啤梨、藍莓等水果組合的圖案為主，推出米白與淺藍兩色。另一款是大大個角色圖案，採用小貓湯姆與妹妹米頓、莫佩特穿上服裝的插畫，還原繪本筆觸，並以寬鬆的Oversize剪裁提升舒適度，提供純白及灰色兩色選擇。