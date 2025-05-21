黃翠如產後首公開露面　自爆剖腹生產時發現子宮有瘤

藝人洪永城與黃翠如現身中環出席新手機發佈會，亦是黃翠如自產後首次出席公開活動，她受訪時自嘲產後尚未收身，有30吋腰和有肉地的小腹，提到應向洪永城太太梁諾妍探討收身之法，洪永城則指太太每日跑步，但聽到翠如需要過了產後3個月才可以跑步，便推薦她在家做簡單的動作。翠如又指自己並未復工，今次只因在好友洪永城用新手機和一堆錢引誘下，賺下奶粉錢才出來。

談到成為新手媽媽後，翠如直言好享受湊仔，一離開家門就會透過實時鏡頭看着仔仔，又分享老公簫正楠則最近成功氹到仔仔睡覺，覺得很有成就感。而早前阿簫到內地舉行演唱會時，適逢仔仔剛好打完疫苗，當晚就發燒了，令她很驚很緊張，最終貼着退熱貼才解決，她更分享自己剖腹生產時被發現子宮有瘤，幸好不影響生產，現今亦已經康復無事。

她表示雖然照顧仔仔每日都面臨新挑戰，更令食飯睡覺時間大大縮短，但只要一看到bb樣貌時就覺得一切都是值得的，又分享有次bb轉奶粉後上不到廁所，阿簫在旁唱催便歌，當等了整天終於聽到仔仔噗一聲，兩人齊即舉起手機錄片，笑指想不到自己有天會如此期待聽到排泄聲。

而自稱為翠如細佬、簫哈哈舅父仔的洪永城，早在翠如產後第二日就帶同家人去探訪他們，更開設群組分享育兒經驗和心得。談到「簫哈哈」的百日宴，翠如指擔心最近疫情疑似再起，可能只與親朋好友簡單食飯慶祝，在旁的洪永城即自薦幫忙籌備，笑言抵銷早前承諾打金一事，又分享簫哈哈長相似阿簫，翠如則指兒子性格比較像自己。