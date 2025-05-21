COLLAR化身茶記女神　大玩本土風

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR，於20日推出本年度第二首團歌《暴走女團》。新歌是COLLAR成軍以來，首支以中文歌名命名的團歌，不過論到歌曲最特別之處，是MV以茶樓、冰室為主題，大玩本土風味。

COLLAR更以專屬的茶記造型上陣，無論場景、造型都十分新穎，Gao說：「今次造型師好大膽，竟然搵咗件茶記衫畀我哋，上面寫住『領女冰室』，係專屬我哋嘅茶記衫，好特別，唔一定着到靚靚咁，估唔到茶記衫都可以玩到女團風。」至於Ivy認為新歌歌詞好似舞台劇，一幕接一幕：「歌曲由黃偉文填詞，歌詞好似舞台劇，一幕一幕咁，想像唔到MV可以咁中式，本身以為MV會好似舞台劇或音樂劇咁呈現，真係好想睇個成果。」

提到「暴走」二字，問可有「暴走」經歷？Candy即回答：「我有，茶餐廳往事，好暴走，朝早6點起身同朋友去一間好出名嘅冰室食早餐，食完就即刻衝返屋企上Zoom堂，6點鐘起身就係為咗同朋友食早餐，好深刻。不過都4、5年前，未試過咁早起身就係為食個早餐。」

芯駖就表示見到昆蟲，是她最「暴走」的時候：「尤其黑色好多隻腳嘅昆蟲，我會暴走，試過食食吓嘢見到，真係會好驚。」Day則笑言自己向來優雅，最「暴走」行為是今次拍MV個造型：「大家都冇見過我金髮，見到時都『嘩』一聲問邊個嚟，我嘅暴走，就係衝擊大家嘅視覺。」至於COLLAR自出道後，照幫襯茶樓、冰室等人多地方，跟普羅大眾一樣喜歡本土美食，Winka更表示：「前排先去茶樓，有時街坊認得我哋，會送多兩舊叉燒。」