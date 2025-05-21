姜濤Edan調製回憶香水　為節目齊齊變「洋蔥頭」？

MIRROR「妹豬組」姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）為節目《呂濤米Lo Seoul》到韓國拍攝，今日（21日）播出的一集，4子繼續分為兩隊：Jeremy和Anson Lo，姜濤和Edan進行不同任務。姜濤體驗調製回憶香水時，揀了《全民造星》時「洋蔥頭」的Edan，他說：「純粹好鍾意Edan呢個髮型。好希望佢可以為咗呢個節目再剪返呢個髮型。」Edan隨即「挑機」要求和姜濤一齊變「洋蔥頭」，未料姜濤一口答應。

而Edan就挑選了早前在節目中，經理人花姐蒙眼試食的相片，形容這段回憶的感覺是「Disgusting、肥、老、一言難盡、噩夢」，笑言：「呢支香水會唔會唔噴得，調製的花姐香水就有藥油味」。隨後，二人又各自整一支屬於粉絲們的限定回憶香水。Edan就選擇了一張扮可愛的相片，形容回憶感覺是「Sweet、Soft、Fresh、Cute」；姜濤就挑選了公仔小濤濤和小姜姜的相片，表示想用呢支香水的味道去代表粉絲用心製作的小玩意。

另一方面，抽到2千元韓圜去望遠市場掃街的Jeremy和Anson Lo笑言一棵大葱都買不起，惟有和花姐聯手「打劫」節目組，結果獲得60萬韓圜可以任買想吃的小食，不過兩人十分有良心，最後僅用了4萬多韓圜就收手，二人開玩笑呼籲：「千祈唔好淨係帶2千元韓圜，2千元港幣就OK」。