丘梓謙首演變態奸角獲讚　全靠向梁家輝作品偷師

無綫劇《刑偵 12》於20號晚播出一輯中，由「蔥頭」丘梓謙飾演「富三代傅一鳴」和「港版孔劉」之稱張松枝成為劇集亮點，網民除讚「蔥頭」演技大有進步，又指他夠晒靚仔：「他真的在進步」、「佢做戲真係幾入型入格，好有亮點，前途無限」、「蔥頭對眼有啲戲」、「畀林保怡盤佢同埋求張松枝都做得幾好」、「愈來愈靚仔」、「蔥頭有幾吓反眼動作好睇」、「可塑性都好高！可甜可辣」；又有網民笑言自從蔥頭離開《愛‧回家》後，就走上不良少年不歸路，這次更「升呢」飾演變態反派，讓人喜出望外。

蔥頭接訪問時，坦言一直期待演變態角色，皆因覺得「有好多玩法」，發揮空間較大，又續指為了演好錄口供這種特別需要節奏掌控技巧的場面，曾喪煲同類場口惡補演技：「好似《寒戰》梁家輝畀 ICAC 審問嗰場咁，本身個戲係好睇，呢啲戲其實冇乜動作，因為大家都坐喺度講對白，但如果坐喺度講對白都畀到人節奏嘅感覺，就會好睇。」不過蔥頭稱自覺還有很多進步空間。

談到與兩位前輩林保怡及張松枝合作，蔥頭笑言與保怡合作一點也不緊張，一來為了要配合角色場口設定，二來是因保怡太好人：「同保怡哥對戲嗰場真係冇壓力，一來我唔想觀眾覺得出戲，所以我一定要做到唔怕佢先得，咁先符合到『富三代』嗰種有恃無恐嘅感覺。二來保怡哥超好人，我記得有日拍嘢好熱同好猛太陽，保怡哥驚我曬親，會叫我上佢架褓母車休息同埋歎冷氣，又係咁同我傾偈，講吓汽車經同埋食嘢經咁，乜都講。」對於有網民好奇童星出身的蔥頭曾否跟保怡合作，蔥頭則笑言沒有。

另「港版孔劉」張松枝出場即大玩俄羅斯輪盤，令不少網民馬上想起《魷魚遊戲 2》中的孔劉玩俄羅斯輪盤的經典場面，網上頓時湧玩《魷魚遊戲 2》回憶殺！對於張松枝的真正身份，不少網民大感好奇，有人猜測他是劇中人的分裂人格，亦有猜測他是幕後 Big Boss。網民留言：「張松枝型到！」、「老咗仲型咗」。