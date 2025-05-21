徐偉棟獲姚子羚讚人品好　感覺良好：慢慢嚟　

演員吳肇軒晚上在尖沙咀為演出的馬來西亞電影《做過有錢人》進行首映，吳肇軒指張繼聰因不在港，故委託他肩負起電影宣傳重任，他也希望能再到馬來西亞拍戲，打入當地市場，又指去過不少地方工作才發現，香港的租金實在太貴，問到會否考慮在外地置業？他說：「師傅話我係包租公嘅命，將來會喺外地置業收租，但其實我投資係好差。」提議找個女朋友為他理財﹖他則笑言女友要懂得處理文書，自爆烏龍事指早前入境時發現身份證已經過了換證日期，被扣查半小時，隨後已經馬上換證。

講到去到馬來西亞可有靈異遭遇？他說：「都有感應，但我覺得自己唔係容易感應到，係容易得罪，試過拍《胭脂扣》短片，胃痛得好犀利，食咗胃藥都冇用，之後劇組提我上香，上完香5分鐘就冇痛。」

徐偉棟原本與妹妹徐颕堃一齊睇首映，但因為妹妹「中招」染病缺席，問到為甚不不約緋聞女友姚子羚一齊睇戲？他笑說：「佢好似好少睇首映喎，下次試下。」講到子羚在訪問中再讚他人品好，兩人了解得怎樣？他說：「ok呀，幾好呀，慢慢嚟，我哋嘅速度去唔到咁快，急唔嚟，多啲了解先。」講到昨日「520」可有表示﹖他說：「冇喎，連自己生日都冇慶祝。」又多謝大家不時恭喜他，希望真的會有事情讓大家恭喜，順其自然。