外表好斯文　內心勁荒淫

人不可以貌相，女人發起姣上嚟，唔係人咁品！（互聯網）

相信大家都聽過成語「人面獸心」吧！AV業界資深人士神仙乙表示，好多女仔表面睇嚟斯斯文文，實質比麻甩佬鹹濕得多，特別喺日本AV界搵食嘅女優，一旦慾火被撻着，真係會獸性大發！

一撻就着

由MOODYZ炮製嘅《被文學少女吃掉4》，講述年輕人阿晉成日喺圖書館流連，一來鍾意睇書，二來有機會遇上文學系少女黑島玲衣。某日，阿晉鼓起勇氣向玲衣表白，點知對方一口答應，仲立即有得拖手兼去埋對方香閨添！入到房，玲衣表現搶韁，除咗又攬又錫，使出各種前戲技巧，仲玩埋腳仔擦槍，令阿晉大為驚訝！到埋牙激戰時，玲衣嘅癡女本色更加係表露無遺。自此之後，兩人成日喺圖書館幽會，互相挑逗，甚至趁冇人注意上演即興激戰。

玩弄中佬

喺ABC出品嘅《清純文藝少女捆綁中年男人》，女主角篠宮花音任職圖書館助理，打扮斯文得嚟近乎老土，藉此隱藏不為人知嘅一面。原來花音會喺工作期間溝仔，對象係中年已婚男人，除咗對中佬身上嘅男人味情有獨鍾，最緊要係對方有家室，唔怕事後畀𡁻完唱！每當花音搵到目標人物，就會行近對方，喺耳邊大講淫語，再以玉手不斷輕掃對方嘅褲襠，話咁易就勾引成功，繼而喺圖書館內嚟一場暗角激戰，有時更走去開房玩SM添！

專嗒人夫

由SOD推出嘅《沉迷於秘密的婚外性行為》，講述幼稚園女教師神代一花以待人親切有禮見稱，除咗好關心班中嘅學生，仲會留意接送仔女返學嘅人夫，只要對方合眼緣，就會係咁放電，若發現對方唔抗拒，就會將誘惑行動升級，帶對方去到無人嘅休息室或廁所，胡天胡帝。由於一花生得嬌俏又斯文，好多人夫都抵受唔住誘惑，將老婆仔女忘記得一乾二淨，一心享受一花提供嘅快感。

簡評

斯文敗類乞人憎，相反，斯文淫娃有大把人鍾意，淨係睇吓今次出場嘅3位女主角，每次勾引男人都冇甩轆已證明一切。本仙特別鍾意《被文學少女吃掉4》嘅女主角黑島玲衣，事關其文青造型確係斯文又端莊，玩弄男主角時又夠晒放蕩瘋狂，演出風格直情係180度轉變，令人睇得更興奮！