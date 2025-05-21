Lexi Lowe　秘撈穿煲豁出去

喺好多人眼中，公務員薪高糧準福利好，係不折不扣嘅鐵飯碗，脫星Lexi Lowe都曾經打過政府工，奈何因秘撈穿煲，被迫辭職兼豁出去，反而搵到一條更啱自己嘅吸金途徑！

夜店兼職

唔少脫星喺投身四仔界之前都打過工，當中有OL、侍應、售貨員、保母等等，而來自英國威爾斯紐波特市嘅性感尤物Lexi Lowe就有啲特別，先後喺紀律部隊同內政部工作過，好明顯喺職場上執到支好籌，就算冇乜機會升職，亦唔憂冇糧出，點解仲要走去拍四仔呢？

原來當年Lexi Lowe除咗日頭有一份正職，放咗工仲會去倫敦著名夜總會跳艷舞，起初只係諗住賺啲外快，殊不知某一晚被小報攝影師認出，將其演出過程拍低，結果佢喺秘撈事件曝光後，無奈辭去內政部工作，全力發展艷舞事業。而更幸運嘅係，Lexi Lowe嘅遭遇引起著名四仔製作人Viv Thomas嘅注意，喺一輪游說下，阿妹決定豁出去，加入脫星行列。

一脫成名

雖然Lexi Lowe為著名四仔片廠Twistys演出嘅處女作《Lexi's First Scene Ever》，只係一套女同作品，但本身嘅背景有話題性，加埋身材着實太火辣，坊間反應極好，於是片廠決定委以重任，安排佢參演多部四仔，並獲得多間大型片廠提出合作邀請。另一邊廂，阿妹眼見自己嘅人氣唔錯，積極發展裸模事業，先後推出多輯全裸寫真，又開設網絡社交帳號，實行做埋網紅。

由於喺成人業界打滾嘅日子耐咗，Lexi Lowe明白係時候作出突破，所以唔再堅持只演女同作品，並喺出道第3年接拍《Sexy in Lace》，破天荒同男優喺床上激戰，結果呢套作品成為銷量榜冠軍，令其人氣同片酬都爆升，甚至紅到去大西洋彼岸，多次喺AVN、XBIZ等四仔頒獎禮上獲得最佳外國脫星提名。

Profile

出生地：英國威爾斯紐波特市

身高：175cm

三圍：32DD-25-34

Lexi Lowe曾多次聲稱，若非當日艷舞事件曝光，未必會全力發展成人事業，家陣除咗拍四仔，佢仲成日喺網上派福利，換句話講，一班網民真係要同嗰位小報攝影師講聲「多謝」！