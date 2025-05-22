【是日通勝】

農曆四月廿五

乙巳年 辛巳月 辛卯日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、交易

忌：合醬、造酒、田獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、23、42

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

金牛座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

雙子座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

巨蟹座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

獅子座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

處女座：找個浪漫場合向意中人表白，易有好結果。

天秤座：忙得焦頭爛額，面對無理請求要懂得拒絕。

天蠍座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

人馬座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

山羊座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

水瓶座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

雙魚座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）雞 健康差

鼠：事業運不佳，保持低調，勿頂撞上司。

牛：做事要遵守規章程序，切忌自作主張。

虎：做事得心應手，積壓的工作可望辦妥。

兔：給愛人帶來安全感，感情關係更牢固。

龍：自我調節能力強，能在職場上佔甜頭。

蛇：謹言慎行，勿得罪人，以免遭受報復。

馬：生財有道，謹記多勞多得，勿失良機。

羊：多勞多得，肯付出努力會有理想回報。

猴：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

雞：是日沖煞，健康運一般，要小心飲食。

狗：作息要有規律，不良習慣需盡早戒掉。

豬：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

辦公室風水布局法：老闆氣場篇

身為老闆，只要懂得辦公室風水秘笈，不難幫公司改運！

先來看看辦公室格局。天花板太低？小心變成壓力鍋，所有重擔自己扛！員工就逍遙自在，你卻累得像頭牛！曾經有個老闆請我看風水，其房間的天花板壓得比較低，但是外面的員工，天花板相對來說很高，結果真是老闆一人扛下所有！還有，頭頂上的橫樑可不是裝飾品，那是壓頂煞！會讓你精神委靡、決策失誤！所以，高天花板、明亮的光線、流通的空氣才是王道！

再來看看你的座位。切忌背對窗戶而坐，沒有靠山，容易讓人缺乏安全感，也容易承擔過多壓力。最好的座位是背靠實牆，穩如泰山！如果格局改不了，那就放個高櫃或屏風，自己做個靠山！

管理員工也是一門學問！辦公室的西南方，風水上稱為「管理卦」，這個方位可是重中之重！如果西南方太低，或者比東北方低，員工就像脫韁的野馬，難以管束，流失率高到讓你頭痛！建議在西南方放些穩重的東西，例如文件櫃、保險箱，穩住你的管理氣場！

辦公室環境也不能馬虎！雜亂的環境會讓員工思緒混亂，工作效率低，也會影響你的決策！所以，保持辦公室整潔有序，空氣流通，別讓雜物堆積如山！最後，植物也要選對！向上生長的富貴竹、發財樹，寓意事業蒸蒸日上，是辦公室的最佳綠植！還有，老闆的辦公室門不要太多！門太多，氣就散了，財也留不住，還會讓你分心，影響決策！