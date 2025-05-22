章子怡新片一拆二　網民未睇先踩

女星章子怡主演的電影《醬園弄》，自去年在康城首映後一直未有聲氣，上映無期。前日該片官宣成為今年《上海國際電影節》開幕電影，並將一分為兩，上部《醬園弄．懸案》在電影節上播映。消息一出即引起熱議，不少網民擔心電影會步票房慘淡的《太平輪》後塵！

集多位紅星章子怡、易烊千璽、李現、趙麗穎及楊冪等演出的電影《醬園弄》，去年於法國康城電影節「非競賽單元」舉行首映後傳聞多多，由剪接問題至上映日期均眾說紛紜，前日終有官方消息！該片獲選為《第27屆上海國際電影節》開幕電影，導演陳可辛為此特意拍攝短片分享感受，並公布一個重磅消息，就是電影將分為上、下部公映！

陳可辛說：「電影以1945年發生於上海的一樁真實奇案作背景，由於案件的複雜度，以及各個角色的複雜關係，再加上由一宗懸案到一個時代的變化，體量實在很龐大，是一部電影承載不了，經過不斷打磨及思量，我決定電影以兩部形式上映。上部《醬園弄．懸案》是上海電影節開幕電影，這是一個很特別的安排，對我來說亦是很大的冒險……希望不要辜負每一位支持的觀眾，亦感謝每一位參與的演員，他們都貢獻了自己最出色的表現。」

消息一出引來海量熱議，可惜大部分都是負評，因過去不少「分拆」電影均票房麻麻，有網民更重提由章子怡、金城武及韓星宋慧喬主演的《太平輪》，該片分別於2014及2015年分上、下部公映，結果兩部加埋票房只得2.46億元人民幣（約2.67億港元），尤其下部《太平輪．彼岸》僅收5,094萬元人民幣（約5,536萬港元），成績慘不忍睹，令人擔心《醬》片會成為「太平輪2.0」。

曾不滿戲份被刪

網民除了擔心票房，亦指出演員收一份片酬卻拍了兩部戲，是否可以「追薪」，一眾演員當然沒有為此表態，當中女主角章子怡昨日迎來好消息，獲品牌官宣為全球代言人。去年她曾在康城電影節上，公開怪責陳可辛刪了部分她花了很多心機去演的鏡頭，今次影片「一開二」，相關鏡頭大有機會重見天日，子怡心情應該相當不錯，其工作室前日亦有轉載《醬》片成為開幕電影的消息。

至於有份演出的楊冪未有發放有關《醬》片的資訊，僅甫出廣告花絮，片中本身以花朵做頭飾的她，為了氹工作人員開心而分了一束給她，逗得對方開心大笑。楊冪又展現幽默一面，為手指貼上有趣的貼紙時，笑說：「就放點吧，但我小拇指很短呀！」