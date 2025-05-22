娛圈單打︱男女偷食大不同　喊到豬頭都冇用

哎呀，阿女你真係唔生性！25歲日本女星永野芽郁原本形勢大好，手執年度大河劇女主角呢支好籌，再下一城晉升超一線指日可待。可惜吖，咁多單身靚仔佢唔吼，係都要同人爭老公，搞到形象重創人人喊打，終於被迫辭演！

若然大家有留意日本藝能界傳統，當知一年一度嘅大河劇絕對係藝人身份嘅象徵，男主角唔在講，個個炙手可熱嘅國民女星，例如綾瀨遙、宮崎葵、長澤正美，統統演過大河劇！大河劇主角以歷史人物為藍本，全部受人景仰！換句話講，只要大河劇女主角落在你手，咁你就真係堅紅啦！

依此觀之，芽郁真係超晒班，絕對有潛質成為國民女神！殊不知阿女非常好勝，係要玩火，連環被踢爆跟田中圭有不倫戀！雖然呢對姦夫淫婦拒絕承認關係，但又無法拎出有力證據反駁，芽郁演藝生涯極速玩完！除咗宣布辭演大河劇《豐臣兄弟！》，更遭廣告商割席，閃電失去手頭10個代言廣告。難怪佢日前硬住頭皮到戲院閉門宣傳電影，一度情緒失控喊到豬頭咁樣！

反觀田中圭似乎輕舟已過萬重山，雖然代言嘅家品廣告遭下架，但繼續演出舞台劇，仲非常乖仔，一收工即返屋企向老婆大人報到！都知日本重男輕女，但大家都係偷食，偏偏只有芽郁難以翻身，點講都唔多公平。

鬼咩，童星出身嘅芽郁愈大愈靚女，當紅程度遠遠拋離田中圭十九幾條街。佢亦以清純脫俗形象示眾，曾經喺綜藝節目被諧星調戲兩句而嚇到落淚，令一班癡漢對佢更加着迷。點不知阿女外表斯文，內裏Open，唓，揭開一睇，原來你呃人！