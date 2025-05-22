林志玲舒淇女神相會摸手仔談心　于適度劇本密謀執導演筒

國際影壇盛事《第78屆康城影展》臨近尾聲，前晚舉行的晚宴活動邀得舒淇、林志玲及于適出席，3人同桌打造「超顏值畫面」，瞬間引起熱話！首次參與影展盛會的于適獲外籍電影人大讚前途無限，他更自爆有意執導筒。

有單位於法國時間5月20日舉辦名為「中國電影之夜」的晚宴，現場衣香鬢影，有不少華語影星赴會，包括剛抵埗並憑主演電影《狂野時代》角逐影后的舒淇、林志玲及型男于適等。兩大女神舒淇及林志玲造型各具特色，前者身穿白色開襬上衣搭配全黑長褲型格登場，後者則穿藍色亮片長裙優雅亮相，她們甫碰面即雞啄唔斷，更捉實對方的手愈講愈起勁！

西裝筆挺的于適獲安排坐在舒淇與林志玲中間，構造「超顏值畫面」，期間他遇上《滿江紅》編劇陳宇，即捉着對方追討新片《非常監獄》劇本，笑指準備好隨時「坐監」。首次涉足康城影展的他，對每樣事物都充滿好奇，日前更被拍得在主場館參觀時迷路的瘀事，他接受媒體訪問時，形容今次是電影人盛會，希望趁機與更多同行交流學習，更賣口乖祝願《狂野時代》旗開得勝。

易烊千璽兩頭騰爭獎

于適日前在康城出席《中國青年電影全球推廣計劃發布會》時，獲同場的外籍中國電影專家路易莎公開表揚，大讚他在《封神》系列的演出：「非常讓人驚艷，將在中國電影史上留下很多的足迹。」于適分享對電影的熱忱，直言很想嘗試執導筒：「具體創作想法已成形，是舞蹈家在醫院打破世俗是非觀的故事。」相關影片流出後，不少粉絲都留言對「于導演」充滿期待。

另外，《狂野時代》獲安排在影展結束前兩天「壓軸登場」，全球首映定於今晚舉行。身為男主角的易烊千璽日前被拍得現身北京機場，原來是先飛往台灣出席《第16屆兩岸電影展》，相信他逗留不足24小時就緊接轉飛康城爭獎，行程相當急趕。