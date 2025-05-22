陳凱琳飛16個鐘見湯告魯斯一面　自爆老公屋企湊仔

視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳雖然依家已經少有喺螢光幕前出現，轉為積極幫自己建立KOL一姐形象，今次佢更係飛到去美國紐約見荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise），地位有番咁上下！最近阿湯不斷為新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）做宣傳，down to earth嘅佢就接受大小媒體嘅訪問，今次佢就同陳凱琳喺後台見面！

陳凱琳即發文公告天下，表示自己飛咗16個鐘去見追星，更於對方出場前捉緊機會合照，：「『告魯斯先生，有件事我想告訴你…』我叫Grace，我飛行了16個小時✈️從香港到紐約，帶着我自己的《不可能的任務》：有機會親自見到你、和你握手，告訴這位不可思議的演員，這對我來說意味着甚麼🥹❤️我衷心感謝您進行所有這些宣傳巡演，讓我們有機會與您面對面見面。😭💓我等不及要看這部電影了！🎥我仍然對我見到湯告魯斯感到驚嘆 我也是最後一個有機會拍照的人 在他去見媒體並上台之前…出發前都敢同人講 因為自己都不相信，真係還有很多機會 非常非常幸福與榮幸🥹🩷😭」

佢又大爆因為老公鄭嘉穎今次冇得去，所以搞到佢非常妒忌，更無奈要留喺香港幫手湊小朋友：「我老公真的嫉妒了😂感謝你在我離開期間照顧孩子們！」