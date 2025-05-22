黃子佼孟耿如被爆仍同住　律師唔敢講二人已離婚

台灣名主持黃子佼於2023年涉性騷擾風波，及被查出持有未成年不雅片，遭判8個月、罰金10萬元新台幣（約2.5萬港元），目前仍持續和被害人和解中。點知尋日（21日）爆出佢同太太孟耿如已辦妥離婚手續，結束5年婚姻，對此，黃子佼嘅律師蕭棋云未有直接否認，僅表示：「這方面我不便幫他們表達」，不過黃子佼住家社區嘅民眾表示，上個月仲見過佢哋一家人一同出入，令離婚消息疑幻似真。

黃子佼同孟耿如被爆不敵輿論及經濟壓力，已辦妥離婚手續，據了解，家人撫養權歸孟耿如所有，黃子佼則負責撫養費。對此，黃子佼律師蕭棋云被問到兩人是否離婚，佢未有直接否認：「這方面我不便幫他們表達，目前兩人安頓小孩是最主要的事情，以這個為主 。」據台媒指，對於外界疑惑孟耿如為何遲遲唔離婚，經理人委婉表示：「這都是她的選擇。」據身邊親友揣測，孟耿如昔日因未有照顧好弟弟嘅負面情緒，讓其走上絕路，一直十分自責，而黃子佼當初第一時間亦選擇結束生命，孟耿如親眼見到又親自送醫，令佢唔希望成為落井下石嘅人。

不過雖然孟耿如和黃子佼傳出已離婚，但黃子佼住家社區嘅民眾表示，上個月仲有見到一家人一同出入，疑似仲住喺同一個屋簷下生活。