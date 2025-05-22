曲奇四重奏聯同香港麥當勞叔叔之家為病童送上「家以外的家」

【特約報道】由前港姐冠軍及品牌創辦人謝寧（Charlene Tse）創立的曲奇四重奏，自2008年創立以來屢獲殊榮，一直堅守對美味的追求，烘焙蝴蝶酥與曲奇，甄選頂級原材料及食材，以傳統手工藝精心烘培，只為追求卓越品質，品牌着重天然香氣與味道，注入健康元素同時保留豐富口感。早前除了再度取得多項榮譽，更將擴展分店至香港國際機場離境禁區，進一步鞏固其香港手信的形象。此外，曲奇四重奏不但致力打造品牌成為香港享譽盛名的本地手信外，品牌更熱心慈善公益，積極參與不同慈善活動，除了早前推出慈善限定禮盒及參加慈善跑及步行籌款活動等外，今年更秉承「為善最樂」的宗旨，於母親節聯同香港麥當勞叔叔之家舉辦「童心蝶舞・愛焙同行」蝴蝶酥製作班，用烘焙溫暖病童家庭的心，一同籌款，為病童送上「家以外的家」！

屢獲殊榮打造香港本地手信 全新機場離境禁區店

曲奇四重奏自2018年品牌創立以來，憑藉其獨特的蝴蝶酥屢獲國際美食大獎，當中包括Superior Taste Award（國際美味獎）3星最高榮譽，近日品牌更增添3項殊榮，包括香港名牌（卓越名牌），以及Monde Selection（國際品質標章金獎）等，進一步鞏固品牌作為香港手信市場的領導品牌。今年更為香港手信奠下新里程，宣布進駐香港國際機場離境禁區，為全球旅客無論於離境前或來港轉機亦可以買到屬於香港的手信，讓旅客將「香港滋味」化作旅程中的甜蜜紀念，讓世界記住這份酥甜！

母親節辦蝴蝶酥製作班 為病童母親帶來愛心療愈禮物

今年母親節特別企劃，曲奇四重奏聯同香港麥當勞叔叔之家舉辦「童心蝶舞・愛焙同行」蝴蝶酥製作班，在家舍溫馨登場。活動亮點聚焦「以愛療心」，現場由曲奇四重奏創辦人謝寧分享品牌將烘焙與公益結合的初心：「每一塊蝴蝶酥，不只是手藝，更是心意的載體。我們希望病童媽媽能在製作過程中暫忘壓力，感受被支持的溫暖。」除此之外，星級嘉賓李佳芯亦親身參與，與病童媽媽互動製作蝴蝶酥，傳遞溫暖，鼓勵病童家庭勇敢前行。

品牌拓展總監劉文達亦親力親為出席活動於現場示範製作蝴蝶酥，引領媽媽們將麵糰化作層層蝶翼，象徵破繭重生的希望。當天活動更以參觀家舍作結，謝寧、劉文達夥同李佳芯一同參觀家舍，深入聆聽病童家庭需求，為活動畫下溫暖句點。為了將善心傳遞開去，曲奇四重奏今次除了身體力行支持活動外，亦於各分店展示募捐活動宣傳展示，鼓勵大家捐款支持香港麥當勞叔叔之家與病童家庭同行，為病童送上「家以外的家」，助力擴建家舍空間及心理輔導資源。