康城電影節︱新片大獲好評觀眾起立拍掌長達19分鐘　艾莉芬寧感動落淚

《第78屆康城電影節》已接近尾聲，大部分入圍「主競賽單元」的電影已陸續曝光，「好戲在後頭」由《世上最爛的人》（The Worst Person in the World）挪威導演約謙特艾爾（Joachim Trier）執導的新作《Sentimental Value》，於香港時間今日凌晨在《康城》舉行全球首映禮，影片放映完畢後大獲好評，全場觀眾起立拍掌長達19分鐘，成為今屆目前為止獲觀眾掌聲最長時間的一部，外界一致看好影片有力問鼎今屆《康城》最高榮譽—「金棕櫚獎」！

該片的女主角美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning）以性感低胸晚裝現身紅地氈，影片放映完畢後在片中飾演自己荷里活大明星的她被在場人士影到感動落淚，而導演也有除眼鏡拭淚。他發言時一度哽咽直言自己非常感動，影片亦花了很多年才拍成。他亦引用前輩導演布紐爾（Luis Bunuel）的名句：「我為我嘅朋友而拍電影。」他說：「我感覺到今晚你哋全部人就係我朋友。」

除了艾莉的新作在《康城》「亮相」之外，同一晚另一部入圍「主競賽單元」由愛爾蘭人氣男星Paul Mescal主演的同志片《The History of Sound》亦舉行首映禮，他的美國天后女友Gracie Abrams 亦低調出席捧男友場。此外，英國「粗眉模」Cara Delevingne染了一頭黑髮出席，據知她為了今次首映才剛染髮。而內地男星張凌赫與台灣女星林志玲都有現身紅地氈。

另方面，今屆「主競賽單元」等得獎名單將於香港時間本周日凌晨公布。而「影評人周單元」的賽果昨日就率先公布，結果由泰國導演Ratchapoom Boonbunchachoke的首部作品《A Useful Ghost》勇奪「格蘭披治獎」。