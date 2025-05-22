易烊千璽快閃台灣最愛冰棒　公開悼念「媽媽」朱媛媛

第16屆兩岸電影展昨日（21日）於台灣舉辦開幕式，內地頂流男神易烊千璽與監製尹露、導演楊荔鈉、蔣勤勤為主演《小小的我》來台造勢，他表示，很多粉絲都很熱情，但可惜中午一下飛機就直接到活動會場，晚上又要立刻搭機趕往康城影展，快閃不到12小時就得離開：「本來計劃多待個1、2天，但這次就沒有時間多待。」並透露中午吃了排骨蛋炒飯便當：「還有朋友推薦很甜的伴手禮，以及奶茶很好喝」最令他難忘的則是上次來台吃到的冰棒。

該片監製尹露是繼《送你一朵小紅花》後第二次和易烊千璽合作，除了大讚他是不二人選外，直呼「他一個年輕人不愛講話內心很豐富，但一到螢幕前就非常有力量」，也透露他不是個願意把喜怒哀樂表現出來的人。易烊千璽笑說：「我其實情緒也沒有他們想得那麼多啦，因為我是射手座，基本上睡一覺就翻篇了，不是特別會留下心理創傷，也總覺得太開心，接踵而來不太好的事，所以會壓抑一下。」而在《花》片中飾演他母親的朱媛媛，正好昨日傳出因癌症離世，他也哀痛地表示，2人不只曾合作過，對方更是她中央戲劇學院的學姊：「媛媛姊戲裏戲外都十分照顧我，在片場都能深刻感受到她的親切跟和藹」。

而易烊千璽與女神舒淇合作的新片《狂野時代》入圍本屆康城影展主競賽單元，即將於當地時間22日進行全球首映，他坦言很緊張：「我連這次的出差（指兩岸電影展）都很緊張！」年僅24歲的他也刷新紀錄，成為入圍康城影帝的最年輕華語男演員，對此，他以平常心看待，謙虛說：「很開心整部電影進了，但我個人真不在考慮範圍之內，入圍主競賽的作品這麼多部，大家都是競爭者，這電影比較波折，拍攝現場、創作，包括導演風格都比較新奇，是我也沒嘗試過比較飛的角色，能傳來這麼好的消息，的確是很開心。」

易烊千璽陸續憑藉《少年的你》等片站穩頂流男神地位，目前微博擁有將近1億粉絲，他坦言，其實自己有一段時間覺得遇到的劇本都比較同質性，沒有這麼令他激動：「我們也都是在等待角色，但這2年那樣的感受稍微好了一點，也不知道為甚麼，可能就是現在大家創作的周期吧！」並表示《小小的我》中的「劉春和」絕對算是他的人生角色之一，而《少年的你》則算是他走上演員之路的敲門磚，他也提到是會一直不斷去複習自己以前作品：「在現場也會一直看回放，明確知道哪部分是有效的，成片裏面都是我很熟悉的表演。」

蔣勤勤同樣許久未來台，她提到，自己剛出道就來台拍攝瓊瑤作品：「對台灣一直有非常好的印象，因為出道就是瓊瑤阿姨的第一部戲，後來演了很多台灣製作的戲再到現在，這次特別來到台灣參加兩岸電影節，可以真切地了解兩岸電影文化，也順便來見見以前的合作過的朋友。」

這次在片中飾演「五慢」（腦性麻痹）少年的母親，蔣勤勤坦言是個非常難得角色：「這樣的母親在我們的普世意義不是常規的形象，可能大家看到她很多的殘忍，也有一些不解，但終歸這就是我的生活，有幸福也有痛苦。」並透露，現實生活她與陳建斌婚後育有2子，她說當媽也是一門學問，要適時學會放手：「我覺得這不是困境，是共同的成長一方面孩子想要自由、出去、實現夢想人生，對於媽媽來說是幸福，內心來說是開心，當然也有他的不安，終歸來說對孩子是無限信任是最重要。」