【營業資訊】裕華國貨與知名畫家李牧遙共同舉辦的「禪山墨韻‧香江流彩——李牧遙當代藝術跨界展」畫展開幕儀式定於2025年5月23日下午3時正於九龍彌敦道301-309號裕華國貨佐敦總店五樓藝術文化廊隆重舉行。蒞臨主禮開幕儀式的重要嘉賓包括：恒通資源集團有限公司董事局主席、中國書法家協會香港分會會長施子清博士 GBM,SBS,JP, 香江國際集團董事長楊孫西博士 GBM,GBS,JP, 榮利集團（國際）有限公司董事主席盧文端博士 GBM, GBS, SBS, JP, 香港瓷畫會主席余徐菊霞女士 Mrs. Ida Yu, 裕華國產百貨有限公司董事長余國春先生 GBM,GBS,SBS,JP, 裕華國產百貨有限公司董事總經理余鵬春先生 GBS, SBS, JP, 裕華國產百貨有限公司董事副總經理李潤基先生 JP,裕華國產百貨有限公司董事經理陳余小春女士。

李牧遙早年以「大寫意」國畫奠定根基，後潛心佛學，轉向工筆細膩；近年更將西方後印象派技法融入傳統水墨，開創出「色墨交響、虛實共生」的藝術語言。本次畫展將展出李牧遙一百多幅油畫和國畫作品，包括「禪畫青綠山水」、「寫意花卉」、「香港風物」「客家風景圖」等主題，更有2008年早期大寫意國畫作品。李牧遙表示：「香港是多元文化交匯的燈塔，我願以創作為薪火，助力其成為中外藝術交流樞紐。」香港展落幕後，她將攜「東方與西方對話」主題展登陸倫敦，續寫跨文化藝術篇章。

裕華國貨自1959年在香港成立以來，始終以促進文化藝術交流為己任，致力擔當民間交流的使者，積極以裕華國貨為窗口，傳承文化精髓，冀以豐富多彩的文化藝術交流活動促進民心相通，推動中國與世界各國的商貿和文化交流，為支持香港發展中外文化藝術交流中心貢獻力量。

「禪山墨韻‧香江流彩——李牧遙當代藝術跨界展」畫展

日期：2025年5月23日-29日早上10時30分至晚上9時30分

地點：九龍彌敦道301-309號 裕華國貨佐敦總店5/F藝術文化廊

展覽同期推出李牧遙與藝小T聯名文創服飾，引領「新國潮」風尚。裕華國貨特設專區展售，讓藝術之美滲透日常。