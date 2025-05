藝人王君馨(Grace)自2017年與圈外男友拉埋天窗後,去年年尾宣佈造人成功,今個月預產期的她即將榮升媽媽。近日她在社交平台晒出一系列孕肚寫真照,並寫道:「It was a Happy 520 for us, so excited for our next journey(我們快樂的520,對我們的下一段旅程感到十分興奮)」相中可見Grace身穿內衣和寛鬆牛仔褲,大方晒出圓潤肚皮,整個人顯得又健康又性感,狀態大好,與老公趁未卸貨合照多張,留下孕期美好的回憶。而Grace老公輕吻其孕肚,又輕吻其額頭及面頰,兩人更一同舉起嬰兒鞋合照,畫面十分甜蜜溫馨,相信已經準備好成為父母的兩人,非常期待寶貝B女的到來。