糉子賀端陽　酒店創意之選

來到端午佳節，想感受熱鬧氣氛，邊吃糉子邊欣賞龍舟比賽，似乎是個不錯的選擇，各大酒店今年紛紛推出新口味和包裝，讓大家吃得滿足。

清新香椿

星級滋味總令人滿意，中環五星級米芝蓮二星粵菜餐廳行政總廚陳恩德師傅今年推出多款糉子，鮑魚瑤柱有機五殼糉配福鼎賽露白茶，全新口味的香樁醬元貝蛋黃糉和鳳梨桂花鹼水糉組合，前者以清香醬料配元貝，後者帶有花香和果香，同樣配福鼎寒露白茶，醇厚茶湯有降消食之效。

多元選擇

酒店集團旗下酒店的糉子各有主題，選擇多多。尖沙咀五星級酒店今年除了鮑魚裹蒸糉、台灣客家粿粽和三十年陳皮豆沙糉外，有2款新口味。清真巴東牛肉的慢煮牛肉入口即溶，醬汁都滲在糯米內。另一款馬來西亞咖央糉質感柔滑，甜而不膩。黃埔五星級酒店中菜廳新推至尊瑤柱裹蒸糉，以瑤柱、鹹蛋黃、燒肉和糯米配搭，分量十足。三重奏禮盒內有西班牙黑毛豬紫米鹹肉糉、X.O.醬花菇火腩糉和蜂蜜柚子鹼水糉。金鐘五星級酒店有變奏版的迷你至尊香糉禮盒，當中有迷你古法腩肉福建糉和迷你二十五年菜脯有機腩肉糉，迷你香糉嘗味禮盒主打迷你養生紫米素肉糉和迷你黑芝麻鹼水糉，健康又甜美。

素葷搭配

灣仔新開的五星級酒店，在今個端午節，中菜廳也首次出多款口味。原隻鮑魚瑤柱裹蒸糉內有8頭智利鮑魚和日本宗谷瑤柱等，五香鹹肉糉以五香粉醃肥肉配漏油蛋黃。素食之選有羊肚菌皇裹蒸糉內有雲南羊肚菌、姬松茸、牛肝菌、綠豆、紅豆和眉豆，配素蠔油調味，豆香菌香突出。

全新禮盒

想送禮的話，設計大方得體的出品是最佳選擇。西九五星級酒店今年以重設計的糉子禮盒配不同口味，禮盒以酒店內蝴蝶壁畫作靈感，為客人帶來瑤柱豚肉糉和陳皮桂花豆沙鹼水糉，若然選至尊糉子禮盒，會包括2款糉子和XO醬，雙重享受。

鹹甜套裝

為讓客人有更多選擇，尖沙咀五星級酒店米芝蓮星級中菜廳今年推出的手工端午糉子禮盒套裝，會有鮑魚金腿裹蒸糉和24年陳皮貴妃豆沙糉，前者矜貴鹹香，後者以陳年陳皮配甜美豆沙，芳香軟糯，自用或送禮都很得禮。