章子怡發文悼念　醫生曝光朱媛媛「病榻照」捱轟

《第36屆大眾電影百花獎》最佳女配角內地女星朱媛媛，昨日（21日）傳來噩耗，其丈夫辛柏青發布妻子的訃告，指愛妻抗癌5年，最終不敵癌魔，於17日上午11時39分離世，終年51歲。

國際影后章子怡今日凌晨3時發文悼念，表示：「半夜胃疼，醒了。一遍遍刷到媛媛去世的消息，無比痛心。我們不算相熟，不過是活動場合數面之緣。她笑起來彎彎的眉眼是那樣甜，言語間流淌的暖意，讓人在不經意間會相信，世間再多的苦難都會在她的笑容裏悄然化解，都會被她的善意輕輕驅散……然而，命運的無常總是這般猝不及防……媛媛，願你在另一個世界不再受病痛折磨。願你一路從容，安息順遂。🙏🙏🙏」

另外，朱媛媛生前在醫院接受治療的相片亦曝光，據內地媒體報道，脊椎外科劉海鷹發文悼念朱媛媛，表示：「認識媛媛夫婦十多年，媛媛美麗善良，是大寫的好人！」劉海鷹更透露朱媛媛生前為人熱心，多次無償幫忙主持海鷹基金會的公益晚會，並擔任愛心大使，表示：「每次參加活動不僅分文不取，還默默捐款幾十萬」。劉海鷹也指出朱媛媛生病後一直希望奇迹出現，還約好康復後要跟朋友們約聚會，無奈如今將失約。

照片中可見，朱媛媛穿着病人服，在病床上一手搭着劉海鷹，露出甜美燦笑。其他照片可見她將雙腳盤坐在床上，一張雙手合十、一張雙手抱着小腿，氣色還算不錯。不過，醫生公開朱媛媛病床照後即被轟，事後即時刪相。