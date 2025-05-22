醫D病痛︱逾10萬港人患腦退化症　5步活腦提升轉數

根據研究報告顯示，現時香港已有超過10萬名腦退化症患者，而隨着人口老化，估算腦退化症患者將會不斷增加，預計至2039年會激增超過30萬，絕對不容忽視。事實上，對腦退化症的認知愈深，掌握腦退化的黃金期就愈重要。及早識別和介入可以有效控制並減緩腦退化的進程，讓他們在生活中保持清醒和精靈的狀態。透過適當的生活方式改變、認知訓練和社交互動，我們可以在一定程度上延緩腦退化，提升生活質量。

人類大腦有超過1,000億個神經元，腦細胞在成年後會隨年齡增長而減少。腦退化症患者的腦細胞死亡速度比正常快，腦神經可塑性下降，並且會出現腦部萎縮，影響負責腦細胞之間傳遞信息的化學物質「乙醯膽鹼」，從而影響腦功能運作。

【逆轉腦退化黃金期】

輕度認知功能退化（MCI），是由正常老化衰退至認知障礙症的過渡階段。一般情況都只會抱怨自己「冇記性」，不至於影響日常生活。根據美國阿茲海默症協會統計報告，每年約有10%至15%患者由「輕度認知功能退化」逐步衰退成「認知障礙症」，較一般人士發病機會高出5至10倍。可見「輕度認知功能退化」人士具有較高風險，應及早控制減緩腦功能退化情況。

【輕度認知功能退化主要徵狀】

1.記憶力

短期記憶減退：經常在談話時忘記自己想說的內容，例如突然停下來思考，無法回憶起之前的話題。

忘記最近的事件：難以記住幾分鐘前發生的事情，如剛剛吃過的餐點或剛剛聽到的指示。

2.集中力

思緒分散：在閱讀或看電視時難以保持注意力，容易被周圍的聲音或活動干擾。

完成任務的困難：在進行需要長時間專注的工作時，常常中途分心，難以持續投入。

3.表達力

詞不達意：在講話時常常找不到合適的詞語，表達不清，甚至可能重複某些話題。

語言能力下降：使用的詞彙變得有限，可能會用較為簡單的句子來替代複雜的陳述

4.學習力

吸收新知識困難：學習新的技能或資訊時感到特別吃力，無法有效理解或記住新內容。

對新事物的抵觸：可能會對學習新事物產生焦慮或不安，進而選擇避免挑戰。

【逆轉腦退化 助你重新連線】

來自日本的Return腦活再生配方，16大醫學級成分可以5步活腦抗退化，全方位激活腦機能，由權威機構認可臨床實證有效，並通過日本政府GMP認證。

1.除害：專利山葵萃取物＋薑黃素

可以清除及抑制腦部有害蛋白（澱粉狀蛋白），減少腦神經細胞死亡。同時增強大腦活動和神經可塑性等神經功能。幫助老年人有效改善工作及情節記憶（改善老年人對故事、面孔和名字的記憶表現）。

2.修復：山伏茸提取物＋銀杏葉提取物＋假馬齒莧提取物＋左旋肉鹼酒石酸鹽

可以提升BDNF營養因子水平及腦神經細胞「連結力」，令它們容易通過血腦屏障，同時能促進神經生長因子的合成和分泌。先促進大腦神經細胞生長及突觸形成，神經就能再次 「連結」。

3.再生：PQQ＋α-硫辛酸

具有促進神經再生的作用，有助於修復受損的神經系統。同時可改善神經信號傳遞盆並提升腦細胞能量。有效保護血腦屏障的結構和功能，維護腦部防禦力。

4.激活：腦磷脂＋卵磷脂

可以增加神經傳遞物乙醯膽鹼及傳遞速率，並激活及修復神經細胞，腦部更靈活。

5.保護：甘氨酸＋硒＋維他命B5、B6、B12＋葉酸

補充腦細胞必需營養素，協助神經傳導完整性，同時促進神經遞質的合成。

服用Return醫學級腦活再生の配方後，腦部血液循環及記憶力均有大大提升，對關注記憶力下降、腦退化初期、想提升工作表現及預防自理能力退化的人士，都有所幫助！

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臨床實證「Return腦活再生配方」成分有效強化大腦功能、提升記憶力及多項認知功能，達到保護＋修補＋重建連結功效！96%用家表示睡眠質素有改善；96%用家改善腦退化症狀；93%用家提升生活自理能力；91%用家思想記憶變清晰。日本製造品質獲認證，天然成分無藥性，安全可靠，每日服食輕鬆提升腦轉數，星級用家李司棋誠意推介！

此產品適合長者，關注腦退化或認知障礙、改善健忘情況及記憶力下降、預防或延緩腦退化等人士服用。由5月23日至6月5日，凡於萬寧及3chembio官網及門市購買Return腦活再生配方，即有買2件85折優惠，平均每件$424.2, 單件:$499 （原價：$899），千萬別錯過。