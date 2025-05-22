姚子羚整點心連環出錯遭狠批　眼濕濕泛淚光

藝人姚子羚在無綫節目《一日打工限定》學做點心師傅，為了打好份工，她提前一天抵達打工現場，跟曾師傅學整燒賣及炸鳳爪等。翌日要凌晨四點多抵達點心工場，準備腸粉、蝦餃蒸排骨、山竹牛肉及煎堆等大量點心，相當忙碌。點心師傅與子羚碰面即約法三章，指出點心師傅四大辛苦位：「又要早起身、又要夠力、又污糟邋遢、又濕手濕腳架喎。」更搞笑恐嚇子羚說：「最緊要記憶力，講兩次我就要問候你。」

子羚未有被嚇到，更「拚命三郎」上身，無論拿着一大盤蝦仁，或是一大桶熱粥均面不改容，甚麼都肯學肯做，包燒賣的手勢更獲得要求嚴格的曾師傅認證，認真叻叻豬。子羚覺得首日開工最有趣的地方是用來量度調味料分量的秤子，甚有古裝Feel：「我拍古裝戲時用過呢啲調味秤。」

子羚第一日備料時與曾師傅有說有笑，但去到第二日為食店正式營業前作最後衝刺時，曾師傅竟180度轉變成了「訓話大師」：「快少少，好多客坐咗喺度架，唔好亂嚟呀」、「呢個我唔收貨」、「我睇到你我忟呀」、「呢啲你（整）架？我都唔識講呀真係」。受到猛烈抨擊的子羚，只能搞笑地多番露出「慘豬樣」，兼全程睇住師傅面色做人。學整蝦餃皮時，子羚整了一大堆後依然不合格，令曾師傅發晒忟憎及勒令子羚休息：「你休息一陣先，你不停咁喺度整，係做唔到好嘢出嚟，不斷盲目去整冇意思架。」

雖然曾師傅算是好聲好氣，但子羚被訓話時全程明顯扁嘴兼眼濕濕，她直認很挫敗：「你會覺得點解我連一隻完整嘅蝦餃都包唔到，師傅叫我去唞吓，其實我唔係好想去唞，我覺得個感覺有啲似我拍劇，會愈拍愈有Energy，一停咗落嚟，就會唔知自己做乜咁。」不過，子羚很快便重拾鬥志埋首工作，結果成功翻盤獲師傅讚賞：「第一次做，我講真我都做唔到咁靚」。子羚謙稱全靠演員需要具備模仿能力，是次學師才能薄有成績，她說：「真係落手去做，係比你想像中難好多，每個step都冇得偷懶，當你錯咗一個步驟，你就要由頭做過。」曾師傅亦忍不住正評子羚謂：「喺短短嘅時間入面，你要完成咁多個點心係唔容易嘅事。」