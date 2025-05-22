仁濟醫院董事局獲批　葵青地區康健中心營運服務合約

【特約報道】仁濟醫院董事局公布，獲醫務衞生局經公開招標批出營運葵青地區康健中心的服務合約，為期三年，將於今年第三季投入服務。

提供便捷及優質的基層醫療服務

仁濟醫院董事局自2022年一直營運荃灣地區康健中心服務。團隊會將營運荃灣地區康健中心累積的豐富經驗應用於葵青地區康健中心，繼續推廣疾病預防與篩查、慢性疾病管理及健康教育等工作，為葵青區居民提供便捷及優質的基層醫療服務。

推進基層醫療發展

為積極配合行政長官在2024年施政報告中，所提出的醫療政策方向，提升基層醫療服務的可及性與質素，確保市民獲得更完善之基層醫療服務，仁濟醫院董事局將與政府保持緊密合作，全力協助推進基層醫療發展。此舉旨在有效應對當前醫療系統的挑戰，並進一步完善地區醫療網絡，為市民提供更全面、更貼近社區需求之醫療服務。

展望社區健康新里程

仁濟醫院董事局主席朱德榮MH對獲批葵青地區康健中心營運合約深感榮幸，並表示此乃對本院過往社區健康服務成果之肯定。朱主席指出，仁濟醫院董事局將透過跨區域資源整合及創新服務模式，建構更完善之基層健康防護網絡。本院將以「預防為重、社區為本、家庭為中心、早發現早治理」核心策略，推動地區康健中心服務，實現提升社區整體健康水平之願景。朱主席強調，未來本院將著重強化健康教育推廣及疾病預防工作，確保居民能便捷獲取專業健康知識與支援服務，從而有效改善社區健康指標，打造更宜居的生活環境。

仁濟服務大眾以人為本

仁濟一直秉承「仁者存心，濟世利眾」宗旨，服務香港逾半世紀，致力於提供全面的中西醫療、社會及教育服務，以促進社區健康和提升福祉。本院專注於滿足不同階層的需求，並致力改善居民的生活質量。透過多樣化的服務，包括中醫、西醫、牙科、社會服務及慈善基金，仁濟在社區中發揮了重要作用，成為一個值得信賴的健康服務提供者。

仁濟醫院董事局獲得葵青地區康健中心的營運服務合約，標誌著本院對基層醫療服務的進一步提升。本院將致力協助推動本港基層醫療體系發展，為市民的健康生活提供有力支持。

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