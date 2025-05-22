AMG GT 63 4MATIC+「APXGP 版」限量52輛

Mercedes-AMG最近特別推出一款僅限量生產52輛的專屬特別版AMG GT 63 4MATIC+ APXGP Edition。此特別版是Mercedes-AMG專為他們高度參與、即將在一個月後上映的賽車電影《F1》而推出。 車名中的「APXGP」正是電影中虛構的F1車隊名稱，車外車內的獨特設計元素及配備細節亦該虛構車隊有緊密關連。

不僅採用特殊的啞黑及銀灰配搭車身塗裝，AMG面罩飾框、頭沙板上的由AMG賽車旗圖案、側裙、尾沙板、碳纖尾擴散器和21吋AMG鍛造輪圈更是起用啞面賽車金色裝飾。另藏在輪圈內的AMG陶瓷高性能複合煞車系統，則採用前六活塞(固定)、後單活塞(浮動)黑色卡鉗。其他標準配備還有碳纖AMG固定尾翼、全景玻璃車頂及AMG Night Package II 黑色鍍鉻裝飾(包括面罩上的垂直格柵、頭冚上AMG徽章、車尾的廠徽、AMG及GT 63字章)。

賽車金色細節在車廂內進一步延伸，由AMG Performance 座椅及軚環縫線，到冷氣出風口、帶有「APXGP」繡字的黑色天鵝絨地氈及經黑色陽極處理的MANUFAKTUR發光AMG門檻，廣泛被採用。並在中央觸控屏幕下方鑲上「Limited Edition 1 of 52」徽章，表明其限量身份。其他隨車配備有：在賽道上行駛時提供豐富數據的AMG TRACK PACE功能、HUD抬頭顯示器、360°泊車鏡頭、駕駛輔助套裝及1,170kW系統功率的15喇叭Burmester高階3D環迴音響系統等。每位客戶都將收到一個客製化的、特定版本的AMG 室內車罩。其透氣外層由抗撕裂合成纖維織物製成，內層由法蘭絨(Flannel)製成的防靜電織物。