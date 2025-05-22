傅嘉莉陳自瑤顏值造型大比併　演活角色獲激讚

無綫劇集《刑偵12》現時熱播中，除了劇中的緊張場口外，昨晚一集亮點是兩大主角陳自瑤（YoYo）及傅嘉莉的顏值、造型大比併，劇中飾演單親媽媽的Yoyo，是一名打扮樸素的小店老闆，不過憑藉她「凍齡」童顏、超甜笑容及水汪汪的雙眼，以及對着女兒時充滿慈愛的氣場，完完全全演活了女性溫柔面，加上劇組用特別燈光效果拍攝YoYo出場，令她整場戲都彷彿散發住「聖母光」般，既神聖亦令人動容，難怪獲網民讚嘆：「靚到發光。」

至於飾演心理學家的傅嘉莉（Kelly），女強人造型亦令人目不睱給，有雪紡恤衫Look、純白西裝裙Look等，每個造型都散發出強烈知性美。加上出名身形弗爆的Kelly，在劇中完美Carry超貼身白色裙，網民大讚造型靚到一絕。而Kelly昨晚一集「變態食人殺人犯」上身，短時間內演盡了一個既寂寞又渴望愛的變態食人殺人犯，瞬間遊走於委屈蒼涼、驚恐及發狂狀態，演技再獲肯定，網民更指近年的Kelly已是演技信心保證。

此外，戴耀明飾演被Kelly評估為人格解離症病人，被控殺人罪的他因此免受牢獄之苦，不過之後卻被真正擁有人格解離症的刑凱（張振朗飾）踢爆！雖然昨晚戴耀明只演出了45秒法庭及1分半鐘探監房場口，但憑住精湛演技，成功令網民留下深刻印象。