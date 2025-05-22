黃宗澤梁競徽痛失最愛　蔡潔劉佩玥慘死收場

黃宗澤、蔡潔、梁競徽與劉佩玥（Moon）演出的新劇《執法者們》，在內地熱播，至今已突破二億播放量，劇集雖然下周才大結局，但結劇情已經進入白熱化，兩位女角蔡潔與Moon更中槍慘死在愛人懷抱中，相當虐心。

劇中兩段戀情發展，同樣地迎來慘痛收場，黃宗澤(Bosco)與蔡潔這對夫妻，明明互相深愛對方，卻不肯承認，不停吵架、冷戰，去到打算離婚地步，黃宗澤才醒覺太太的重要性，感情開始有轉機還有了BB，正當美好之際，蔡潔則被捉去鑽油台，為救太太黃宗澤深入虎穴，但蔡潔卻被林嘉華槍殺，夕陽下死在丈夫懷裏，十分淒美。

觀眾戥蔡潔之死不值，希望蔡潔能夠復活，黃宗澤則有不同意見：「咁咪幾好，有啲缺陷美，又可以畀觀眾有種痛心嘅感覺，等觀眾睇得肉緊啲，因為嚟緊仲有咁多集。」蔡潔對觀眾看得如此投入覺得好開心，大賣關子說：「仲有幾集播出，係全劇精華所在，大家耐心咁追看落去，相信會感覺到驚喜。」

而梁競徽與Moon這對苦命鴛鴦，雖然愛得慘，但觀眾卻相當喜愛這對CP，林嘉華逼梁競徽親手搶殺Moon，令觀眾睇得咬牙切齒，梁競徽說：「好多謝觀眾睇得咁投入，感謝為我哋呢對流下嘅每一滴眼淚，當然我都會覺得好可惜，可以搵一個真心相愛又互相理解嘅人，但最終落得如此下場。觀眾咁鍾意我哋，真係非常開心，第一次同Moon合作就有咁嘅效果，證明我吔嘅用心同努力無白費。」Moon亦多謝觀眾粉絲們對「阿強與思思」的喜愛:「其實思思同阿強嘅故事未完，所以請大家繼續多多支持!」