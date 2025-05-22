方力申游泳學校每月6位數開支　原來同太太一出世就有緣

藝人方力申、陳安立與運動員張家朗、楊文蔚、區鎧淳及曹星如現身中環出席發布會，方力申指與「劍神」張家朗已是第二次見面，首次是在2021年舉辦的東京奧運，當時張家朗斬獲其首面金牌，即被眾人請求簽名，方力申笑指自己獲得第一個簽名，一直珍藏在家。

今年5月，小方開設游泳學校，他表示很開心多了地方練水，有時會半夜去泳池游水，為參加8月於新加坡舉辦的世界游泳錦標賽分齡賽作準備，但因工作緣故，到時要往返兩地：「我比賽中間要去內地做嘢再返嚟，無辦法我都唔想，但事關依家結咗婚，手停口停啊（放棄比賽都唔放棄工作？）我阿媽都係咁講，太太都未出聲，我阿媽就話你依家要搵多啲錢，唔係淨係你用。」他更指去年在多哈參加的相同比賽中斬獲世界第2名，所以今年目標是第1名，又指雖然自己經常教導游泳學生不要只求獎牌，更多是要求進步，但笑言自己這年紀已無法再進步，所以要求獎牌。

他又坦言游泳學校經營費用昂貴，每個月都幾十萬開支，所以親力親為洗廁所、吸塵，十分忙碌，但直言對游泳學校充滿熱誠，認為有危才有機，即使有不少的挑戰和風險，都會繼續支持下去，而太太亦有幫忙學校的文職工作。問到會否與太太游水，他則指太太識游，更分享自己與太太關於游水的緣分：「原來佢出世住個個屋苑，我都係個個屋苑住緊，之後佢係個屋苑度學游水，個個泳池我都有游過（即係想講一出世就有緣？）咁結為夫婦都應該有啲緣分，但結咗婚都要努力經營。」

同場的張家朗和楊文蔚一同受訪，早前宣布與交往12年男友拉埋天窗的楊文蔚直言關注多了婚紗、婚禮場地等資訊，問到她與未婚夫都是運動員出身，婚紗相會否考慮與運動相關的主題？她則笑答平時已接觸很多運動，比較想影雪景，目前考慮到北海道拍攝First Love風格的婚紗相，婚禮則預計下年舉行，更即場搞笑為未婚夫賣廣告，宣傳牙醫服務：「講新婚快樂有折。」

而早前被Day（許軼）在劇中挑機，張家朗笑指自己有看到，但因為時差遲了回覆，更笑言不是認輸，對此感到既意外又開心，開心是覺得大家都開始更關注運動員。問到有沒有人找他做幕前演出，他則指很少，加上自己性格內儉，又經常要外出比賽，所以比較想專心比賽，以比賽為重。