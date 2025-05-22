BIG FOUR揭張衞健20年前離譜事　梁漢文慘成受害者

藝人張衞健（Dicky）、許志安（安仔）、梁漢文與蘇永康組成的「BIG FOUR」相隔12年後8月在紅館舉行演唱會，近日4子罕有地相約行山密密斟，為演唱會熱身。4子相識超過30年，老友鬼鬼，Dicky感嘆道：「以前大家見面總會安排好多節目，但疫情後發現，能約出來吃頓飯已經很滿足，坦言近年見面機會較少，但每次都有說不完的話題。

當年頑皮的小伙子，如今見面竟然玩鬥準時，結果由Dicky勝出，因為其他人預早十分幾分鐘到，而他剛剛好在相約時間前1分鐘現身。四子未出發先鬥咀互窒時，有位長髮男子衝向他們，左右手攬住許志安和Dicky，原來是經常和周潤發跑山的蔡一智，大家都驚喜。原來蘇永康和梁漢文也受阿智影響，開始行山運動，有時更會約埋安仔一齊。五人邊行邊講，有說有笑話當年，之後阿智離隊，BIG FOUR繼續行程。

BIG FOUR之後行到一個休憩站坐下來玩小遊戲，期間不斷互揭黑歷史，揭發20年前Dicky做了一件離譜的事，梁漢文說：「當年小弟終於儲到個錢買咗間屋畀自己，新居入伙約埋啲兄弟上嚟聚吓，有人唔知係咪飲醉咗，收埋支豉油同茄汁喺我張床，到我夜晚瞓覺先至發現，成張床褥和被都係豉油！」眾人矛頭直指Dicky，梁漢文續說：「咁多年無賠番張床畀我，床單都冇呀！」Dicky扮可憐：「咁你想點喎？賠番樽豉油畀你，賠多支茄汁囉！」故事原來還有續集，梁漢文爆許志安等人把毛公仔塞冰箱，嚇到梁太以為開出「長毛怪肉」！蘇永康想加碼爆「落地玻璃」秘辛，卻因不在場遭Dicky駁回，黑料終成懸案。

4子一路鬥嘴笑鬧彷彿回到年輕時的光景，儘管如今各自忙碌，見面時間不如從前，但只要聚在一起，總有說不完的話題、揭不完的糗事，30年的兄弟情誼，在歡笑中愈顯深厚。