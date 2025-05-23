【是日通勝】

農曆四月廿六

乙巳年 辛巳月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：田獵、結網

忌：出行、動土、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：01、48、32

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：工作上勿糾纏於細節問題，避免因小失大。

金牛座：告別不切實際的幻想，愛情上可取得突破。

雙子座：財運不俗，投資容易獲利，但要見好即收。

巨蟹座：拓展人脈的好時機，出席社交場合有着數。

獅子座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

處女座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

天秤座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

天蠍座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

人馬座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

山羊座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

水瓶座：瑣事纏身，切忌操之過急，以免弄巧成拙。

雙魚座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）龍 財運旺

（跌）狗 易破財

鼠：積極學習新知識，對事業發展有幫助。

牛：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

虎：做事提不起勁，需要找方法激勵自己。

兔：避免先使未來錢，應多留兩個錢傍身。

龍：財運非常好，參加抽獎易有意外驚喜。

蛇：好運降臨，處理大小問題均胸有成竹。

馬：做事腳踏實地，能從容面對大小問題。

羊：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

猴：不理解伴侶的想法，感情關係受考驗。

雞：財運旺，可從別人身上獲得投資靈感。

狗：是日沖煞，財運欠佳，需要嚴空開支。

豬：願意包容另一半，感情生活會更愉快。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

AI算命

AI時代，在一般人心中，玄之又玄的八字命理，現在的AI能否做到為人算命的工作呢？如果AI可以為人做到算命的工作，玄學工作者是否慢慢絕迹？每個人都用AI算命，是否每個人都知道自己的命運，會否為社會帶來躺平人生？

以現在的AI技術，在一兩年內，為人算命，未必做得到。兩年或三年左右，AI的算命技術，估計打敗八成左右的玄學家。由於人的技術有高低之分，領悟力，人人不同，而AI 可以做到非常穩定，而且各領域都好平均。人會因為不同領域有不同技術。

人的命運非常玄妙，AI可以好平均又穩定，分析八字，但永遠是數據出來，其分析非常硬，不同人腦，因為人的命運，真的玄之又玄，人腦自然感受到，作出合理的分析。由於AI爭奪大部分客源，玄學家應該會減少，不會絕迹。

估計會有部分人，看見AI的算命結果，對未來感到沮喪，當行壞運之時，選擇躺平，這種現象，有沒有AI算命，都會如此，不必驚慌。人的命運不是單一的八字命理，還有風水與讀書，此兩樣才是改善命運之關鍵。