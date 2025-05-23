朱敏瀚負責任　與陳曉華愛不出口

無綫型男小生朱敏瀚近年對感情事低調處理，不願多談事業同處上升期的「女友」陳曉華。日前他受訪剖白低調原因，指過去的經歷令他有所感悟，明白感情事不是個人的事，若公開戀情會令別人以及自己在事業上的努力變得白費，寧願絕口不提！

藝人朱敏瀚（朱仔）外形俊朗，身形更獲封TVB「完美肌男」，是不少女粉絲眼中的男神，但朱仔並沒有男神包袱，早年跟藝人蔣家旻、余思霆拍拖，他亦有公開戀情，但去年他與2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）爆出緋聞，即使被拍到出雙入對、管接管送，他都只以「了解中」來回應，不想多談感情事。對於由願意公開到現在把感情事低調處理，朱仔表示：「其實我覺得自己係鍾意直截了當、簡簡單單去表達自己嘅事，但如果一啲事情唔淨係影響我自己，亦都會影響到對方嘅努力、或者我成個團體嘅努力，咁就唔淨係我個人嘅事，可能經過咗以前不同時期嘅學習，會覺得我依家嘅選擇係最正確。（係咪之前認愛最終都分手收場有所影響？）唔關事，始終人係會成長，同埋以前嘅壓力或者關注度會細啲呢！人大咗，負嘅責任就多啲，唔可以自己想點樣就點樣。」

夢想參與金像獎

今日正是朱仔33歲生日，向來女性緣相當不俗的他，日前獲兩位好友陳瀅及王灝兒（JW）為他慶祝，談到陳瀅，朱仔大爆對方原來曾在他拍攝劇集《虛擬情人》前幫了他一個大忙：「套劇係我第一次正式做男主角嘅作品，但因為當時同女主角Venus（王敏奕）唔係太熟，套劇又只得15集，所以拍劇前我即刻搵陳瀅幫忙介紹Venus畀我認識，希望可以盡早磨合，唔想浪費寶貴嘅拍攝時間。」

朱仔在TVB發展愈來愈好，並已榮升「男一」之位，曾於台慶頒獎禮奪得「飛躍進步男藝員」、「最佳男配角」等獎項的他，被問到未來目標是否衝「視帝」時，他認為這只是一個過程，並非終極目標：「我最終目標係希望可以拍電影。（未接觸過電影？）未正式接觸過，每年聽到金像獎嘅音樂就會起雞皮，會幻想自己有一日，唔好話攞獎，參與其中或者拍到一部好嘅電影，喺戲院睇到自己嘅演出，呢個係我嘅夢想。」

他坦言入行時已抱有這個夢想，問他有甚麼電影角色想試，他笑言甚麼都想試，即使繼續在鏡頭前除衫做大隻仔也可以：「基本上我每隔一日都會睇電影。（電影偶像是誰？）梁朝偉！永遠都係我嘅偶像，不過我覺得喺依家呢個年代，好難有第二個梁朝偉，真係天時、地利嘅事。」

場地：荃灣西如心酒店Café Circles

化妝：Chloe