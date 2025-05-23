海兒享受自虐嗌好爽　同Winka黃浩然鬥喊

歌手海兒、Winka（@COLLAR）、黃浩然以及Phoebus（@P1X3L）日前為下月公映的音樂劇《三‧八》宣傳，眾人現正接受緊密的排練，海兒還指眾人圍讀時，經已被劇本感染未「鬥戲」先「鬥喊」，她謂：「個劇本好催淚，未開始排淨係圍讀，大家都好自然咁圍住喊，用晒兩大包紙巾。（會唔會覺得好辛苦？）唔會，我好享受呢種自虐感，一班人一齊喊係好爽、好有共鳴感。」

有份演出該劇的姚焯菲（Chantel）早前透露擔心跟對手邱傲然（Tiger）同是I人，初合作時會有尷尬感，問黃浩然、海兒會否助她一把，兩人異口同聲表示Chantel與Tiger已打破隔膜，全因該劇導演詹瑞文安排了很多遊戲讓大家去玩，增加默契性，眾人好快便熟絡！

海兒、Winka在今次音樂劇中飾演同一角色，兩人不單止不擔心被比較，Winka還直言很想去看海兒的演出：「因為我哋係兩個唔同嘅類型，單單高度都已經兩個感覺，都想以觀眾嘅角度去睇海兒會點樣演呢個角色，唔擔心被比較，因比較係源於人哋，我唔會去比，唔會影響到我。」

Winka早前推出新歌並透露聲帶永久受損，她直言消息一出後，很多朋友送上問候：「可能嚇親大家，個日講都係想解釋點解咁耐無出歌，好多朋友即刻問我需唔需要介紹醫生畀我。（點解會聲帶永久受損？）因為工作太忙，Keep住用聲，畀唔夠時間休息，本來都想抖一抖，但又唔想無止境咁等，所以繼續做嘢，依家嘅情況就好似運動員傷咗十字靭帶咁有個舊患咁。（嚟緊要演音樂劇，有無信心？）我覺得心態好重要，唔好成日提住病，我相信自己可以慢慢無事。（男友朱芸編有無安慰你？）唔需要，我ＯＫ，無當係一個天大嘅事，反而佢會Share一啲貼士畀我去演個劇，因為佢做配樂睇好多演員拍戲。」

Phoebus於今次音樂劇，跟同一個角色、不同演員去演出，都可算是一次挑戰，他亦指海兒及Winka是不同類型的演員，感覺亦非常唔同，對於兩個靚女輪住跟他做對手戲，他笑言是一件相當幸福的事，他謂：「能夠一個角色同兩個唔同演員去演，可以感受到角色兩種唔同氣場，係一件好玩同幸福嘅事，海兒畀我感覺比較剛烈，Winka就溫柔一啲。（邊個係你喜歡嘅類型？）海兒，因為我覺得佢好爽朗。」

黃浩然

化妝：Terence C.

海兒

化妝：Kineks Ho

Winka＠COLLAR

化妝：Percy Shing

Phoebus@P1X3L

化妝：Matt Li