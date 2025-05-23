蔡依林傳與彭于晏復合6年　曖昧互動戀情曝光

台灣天后蔡依林即將推出最新專輯《Pleasure》，並傳出將於年底登大巨蛋開騷的消息，然而蔡依林雖然事業有成，但空白的感情動向，仍備受關注。而日前，「蔡依林彭于晏曾在一起三年」的關鍵字登上熱搜，更被網友根據推測2人疑似在2019年就悄悄復合。

蔡依林多年前被傳出熱戀彭于晏，該段地下情約莫維持了3年，最後走向分手，據悉除了彭于晏經紀公司阻撓，希望他能專注在演藝事業上，彭于晏母親也疑似不滿蔡依林不願公開戀情，加上對她在舞台上性感形象頗有微詞，才讓這段戀情無法繼續發展，直到蔡爸爸受訪說溜嘴，才間接證實兩人真的交往過。

直至日前，有網友認為蔡依林跟彭于晏早已舊情復熾，並晒出蔡依林2019年在情人節前夕，曬出耳朵插著玫瑰花的自拍照，Hashtag「my love」，而照片地點則是一家推薦制餐廳，需要經介紹才能訂位，巧合的是彭于晏在蔡依林發文前兩天，就PO出與餐廳老闆的合照，手上還拿著同款玫瑰花，蔡依林事後接受陸媒訪問時，當拿出玫瑰花被問及感情狀況時，更笑道：「就算有也不會告訴你們好嗎」，反應宛如熱戀般的少女。

此外，去年10月到訪英國蘇格蘭高地Portree小鎮旅行的蔡依林，當時更透過社交網表示：「療愈之旅，愛死了。」未料2個月後，彭于晏主演的電影《狗陣》便在這個僅有1900人口的小鎮加映，種種迹象引發聯想，雙方粉絲得知此事後，也興奮表示傳聞倘若屬實，希望這段「郎才女貌」的戀情能修成正果。