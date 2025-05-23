孔德賢無預警宣布做「爸爸」　慶祝兒子4歲生日

藝人孔德賢自入行後專注發展事業，又拍劇又拍綜藝又唱歌，備受公司器重，但他昨日竟於社交平台毫無預警下宣布成為「爸爸」！他在帖子寫道：「正式同大家宣布，我做爸爸啦！佢係我個仔風風，今日5月22係佢4歲生日」仲要仔仔已經4歲?！原來虛驚一場，風風是他養的一隻狗仔。

孔德賢分享出與風風的初遇：「其實由細到大我都好想養寵物，但一路都冇咁嘅機會同埋緣分遇到一隻狗狗。直到有一日見到風風，唔知點解就好想見吓佢睇吓有冇機會可以養到佢。第一眼見佢嘅時候，佢非常之害羞，但係眼神流露住一份忠誠同善良。同佢見一次面之後，我就決定收養佢，或者呢啲就係緣分。」而風風初到屋企時，一直躲在枱底不願出來，令他很擔心:「甚至頭一個月，我都冇見過佢瞌埋眼瞓覺，差啲以為佢唔使瞓覺，原來佢只係保持非常高嘅警覺性。好幸運地，獸醫話風風身體非常之健康，身形亦都非常之標準。」

他還大讚風風太乖太可愛，就好像一個天使成日都笑，性格又很好，不會亂吠，不會搶繩，不會在屋企周圍去廁所，不會護食，不會亂跳上床，不會整醒人，不會發脾氣，直言自己能夠遇上風風，真是十分幸運，最後更向「仔仔」示愛：「祝風風生日快樂，永遠活潑可愛，永遠都咁健康，呢度永遠都係你嘅屋企，爸爸愛你。」