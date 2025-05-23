康城電影節︱舒淇新片全球首映獲拍掌7分鐘　易烊千璽眼濕濕

由內地導演畢贛執導、金馬影后舒淇及內地頂流易烊千璽主演新片《狂野時代》，成為本屆康城電影節唯一一套入圍「主競賽單元」的華語片，影片於香港時間今日（23日）凌晨舉行全球首映禮。影片放映完畢後獲全場觀眾站立拍掌7分鐘。該片被外媒稱為「獻給電影130年的情書」，舒淇的表演被認為：「具備靈性直覺，賦予抽象敍事情感深度。」

於《狂野時代》首映紅地氈上，舒淇身穿酒紅色絲絨高訂禮服亮相，背部以刺繡呈現中式屏風元素，被多國媒體評為「東方美神降臨」，佢更於生圖中展現鬆弛狀態，被讚「49歲依舊美得舉重若輕」。易烊千璽則以黑色絲絨西裝亮相，被外媒評為「兼具古典優雅與現代張力」。官方直播鏡頭多次捕捉其特寫，紅地氈現場觀眾與攝影師高呼其名字，粉絲應援廣告覆蓋尼斯機場34片電子螢幕及康城電影宮周邊巨幕。

易烊千璽於映後交流環節難掩激動，注視銀幕時「眼神亮晶晶」的瞬間被媒體爭相報道。康城影展官網特別更新其單人紅地氈照，成為主競賽單元演員中唯一獲此待遇的華語影星。

除了兩位主角之外，同片的趙又廷以及李庚希等亦有出席首映。此外，韓國花式滑冰運動員金妍兒與瑞典索模Elsa Hosk等亦有盛裝出席。今次是導演畢贛繼2018年的《地球最後的夜晚》後再有作品入圍《康城電影節》，《地》當年入圍「一種關注單元」，但最後未能獲獎。至於舒淇，曾有多部作品包括《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等入圍康城「主競賽單元」，而2009年她就擔任《康城電影節》「主競賽單元」評審成員之一。